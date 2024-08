5 agosto del 2009. Hace 15 años

OJO: NARCOTRÁFICO YA ESTÁ MOVIENDO US$ 22 MIL MLLS.

En cinco años, se ha incrementado en US$ 4,000 millones. Movimiento ilícito representa actualmente el 17% del PBI. Devida advierte que el tráfico de drogas “apunta a crecer”. El 60% de cocaína se va a los Estados Unidos y Europa. Advierten que narcotráfico vulnera solidez de la economía. Cada vez, se vuelve más grave el problema del narcotráfico en nuestro país, y no solo tiene implicancias por su vinculación al terrorismo sino también por su impacto en la economía.

5 de agosto del 2014. Hace 10 años

EN LIMA EL 77% TIENE EL HÁBITO DE AHORRAR

El 77% de los limeños tiene el hábito de ahorrar. Mujeres ahorran más que los hombres. Banco Falabella y Citibank son los bancos medianos más elegidos por los limeños. Los limeños son previsores con su futuro económico. Así el 77% de ellos tiene el hábito de ahorrar, según el estudio “Hábitos de ahorro” de la consultora Opino.

5 de agosto del 2019. Hace 5 años

GOBIERNO ENVÍA FF.AA. A PROTEGER MATARANI POR PARO CONTRA TÍA MARÍA

Desde el 25 de julio no ingresa ni sale carga del puerto. Ya se han perdido US$ 500 millones. Transportistas de Arequipa no acatarán paralización y alcalde pide tregua por aniversario de la ciudad. Hoy seinicia paro indefinido contra Tía María, mientras los gobernadores regionales del sur presentarán el 14 un proyecto de la nueva ley de minería. Informe de Inteligencia de la Policía identifica a grupos ajenos al valle de Tambo que planean causar zozobra.Sector minero ocupa menos del 0.1% de Arequipa y el 60% del país está restringido para actividad.