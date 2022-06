4 de junio del 2007. Hace 15 años

ENAPU REBAJARA TARIFAS EN PUERTO DEL CALLAO

Para enfrentar competencia que representará Muelle Sur, ya que concesionario de este terminal adelantaría inicio de obras. Medida se tomará sin intervención de organismo regulador. Se espera reducción de 50%.

4 de junio del 2012. Hace 10 años

BCP NO ESPERA QUE EN JUNIO EL DÓLAR TENGA SALTO ABRUPTO

El tipo de cambio se mantendrá volátil este mes y el dólar podría bajar igual de rápido que como subió, dijo el gerente de Tesorería del BCP. El Banco Central de Reserva se ha mantenido activo desde que el dólar llegó a S/. 2.69 al considerar que la volatilidad era excesiva, señala el gerente de la división de Tesorería y Cambios del Banco de Crédito BCP, André Figuerola Boesch. Con el repunte del tipo de cambio, varias empresas, como los importadores, se están cubriendo activamente de las alzas de la moneda estadounidense, para lo cual están tomando coberturas.

4 de junio del 2021. Hace 1 año

DESDE ABRIL COMPRA Y VENTA DE DÓLARES SUBIÓ A US$ 16,832 MILLONES

Monto diario de las transacciones se incrementó de US$ 486 millones a US$ 583 millones. Personas negociaron en casas de cambio digitales US$ 400 millones, 30% más que en enero y febrero. El sol es la moneda que más se depreció en el mundo desde el 12de abril, según Scotiabank. Ya no solo segmentos A y B son los que se refugian en el dólar, tendencia se extiende a todos los estratos.