3 de julio del 2007. Hace 15 años

SE ABARATAN CREDITOS EN SOLES PARA EMPRESAS

En junio cayeron a menor nivel en 17 meses por mayor competencia de entidades financieras y ahora costo de financiamiento es menor que en dólares. Más de 12 bancos extranjeros que no operan en Perú buscan colocar fondos en el país. Los precios mayoristas en junio registraron el más alto incremento del año, aumentando 2.7 veces más que los minoristas, según informó el INEI. Comerciantes al menudeo siguen perdiendo márgenes.

3 de julio del 2012. Hace 10 años

REFORMA DE LAS AFP SE DEFINE MAÑANA

Solo falta el dictamen de la Comisión de Economía al proyecto ya aprobado por comisiones de Trabajo y Defensa del Consumidor. La Comisión Permanente aprobaría un texto con las modificaciones de las tres comisiones dictaminadoras para la reforma del sistema privado de pensiones. Se busca elevar la rentabilidad de los fondos administrados. Para ello, se plantea crear instrumentos alternativos como nueva categoría de instrumentos de inversión para las AFP.

3 de julio del 2021. Hace 1 año

EL 46% CREE QUE NO SE TOMAN MEDIDAS PARA REACTIVAR ECONOMÍA

El 41% considera que sí se están adoptando acciones. En los estratos A/B y C se ubica la mayor cantidad de peruanos que no perciben medidas reactivadoras de parte del Gobierno. La confianza del consumidor a nivel nacional cayó en junio por segundo mes consecutivo y se ubicó nuevamente en el terreno pesimista. A nivel regional, la confianza en el oriente se mantiene desde marzo en el tramo optimista, pero no así en el norte, el centro y el sur del país.