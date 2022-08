3 de agosto del 2007. Hace 15 años

BCR PREOCUPADO DE QUE SURJAN EXPECTATIVAS INFLACIONARIAS

Por alzas del petróleo y de otros insumos industriales en mercado internacional. Si bien ayer BCR no subió tasa de interés, lo hará si advierte riesgos. Demanda interna en segundo trimestre creció al mismo ritmo que en verano. Los congresistas demócratas Charles Rangel, Sander Levin y Allyson Schwartz cumplirán una recargada agenda en Lima la próxima semana. Los resultados de su visita son claves para lograr ratificación del TLC con EE.UU

3 de agosto del 2012. Hace 10 años

SUNAT OTORGA MÁS BENEFICIOS A LOS MOROSOS

Concede rebajas que van desde el 95% al 40% sobre las multas aplicadas a los contribuyentes que no hayan pagado a tiempo. Proyecto del nuevo régimen de gradualidad contempla aplicar los beneficios solo cuando el contribuyente declare incorrectamente sobre remuneraciones o retenciones, no pague dentro del plazo fijado o presente una declaración jurada que no esté conforme a la realidad. En tanto, la Sunat informó que en julio recaudó tributos por S/. 6,898 millones, 16.6% más que en julio del 2011.

3 de agosto del 2021. Hace 5 año

CONSUMO SE REACTIVA, PERO SU RECUPERACIÓN AÚN SERÁ MUY GRADUAL

Moody’s proyecta que la economía peruana crecerá 2.4% en el tercer trimestre y 3.5% en el cuarto. Considera que el beneficio de las obras de la reconstrucción no será suficiente para compensar el retraso en los proyectos de infraestructura. “En el último trimestre vemos bastante rebote por el sector servicios, que ha estado lento, al igual que la construcción y la manufactura, que debe terminar el año en positivo”, señala Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s a Gestión.