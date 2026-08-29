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29 de agosto del 2011. Hace 15 años

EL 43% DE LOS CRÉDITOS SE DA SIN GARANTÍA

Los bancos Azteca, Ripley y Falabella entregan préstamos bajo esta modalidad, teniendo como común denominador su especialización en créditos de consumo. El total de créditos sin garantías otorgados por las entidades bancarias ascendió a S/. 51,584 millones a julio del 2011, lo que representa el 42.6% del financiamiento total que brindan.

Los bancos Azteca, Ripley y Falabella tienen el 100%, 99.9% y 99%, respectivamente, de suscolocaciones sin garantías, según cifras de la Asociación de Bancos (Asbanc). Las tres entidades se caracterizan por ser especializadas en créditos de consumo.

“El crédito de consumo en general se suele otorgar sin garantías, y sin lugar a duda también es el tipo de préstamo que cuenta con una de las tasas más altas del mercado”, remarcó César López Dóriga, vicepresidente de Certicom. Por ejemplo, las tasas de interés para un crédito de consumo por S/. 1,000 a 12 meses varían entre 39% y 198% anual en el sistema bancario, según da cuenta la SBS. Microcrédito Por su parte, Mibanco, importante actor del microcrédito, reporta que el 91% de su cartera crediticia está sin garantías.

EFEMÉRIDES. Los bancos Azteca, Ripley y Falabella tienen el 100%, 99.9% y 99%, respectivamente, de suscolocaciones sin garantías, según cifras de la Asociación de Bancos (Asbanc).

29 de agosto del 2011. Hace 15 años

“EN PERÚ LAS MARCAS MÁS BARATAS NUNCA HAN SIDO LÍDERES”

James Leigh, director de Marketing de LG Perú, nos explica cómo la firma aprendió a entender y a conocer al consumidor peruano. Los jóvenes son los más fieles. LG es una marca relativamente joven en el mercado local. ¿Cómo ha logrado posicionarse? Precisamente por eso, porque somos jóvenes, tenemos 14 años en el país. Nuestra competencia tanto en línea blanca como en televisores eran marcas clásicas como Sony, General Electric, asociadas a gente más adulta, más conservadora y mayor.

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29 de agosto del 2016. Hace 10 años

DÓLAR PUEDE SALTAR A S/ 3.38 ESTA SEMANA

Habrá volatilidad hasta el viernes, cuando se conozca la evolución del empleo en EE.UU., dato clave para el futuro de la tasa de interés. Las declaraciones de los principales funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. han generado un cambio de proyecciones en el mundo. Ahora se estima que es más probable que la Fed aumente su tasa de interés en setiembre.