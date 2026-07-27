¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

27 de julio del 2011. Hace 15 años

MÁS DE 2 MILLONES DE JÓVENES QUIEREN SU NEGOCIO EN UN AÑO

Actualmente, 188 mil jóvenes tienen una empresa, según encuesta del INEI. Independizarse es el principal objetivo de aquellos que quieren tener su negocio. El 37%percibe que en el 2021 el Perú será un país con más oportunidades. En el Perú hay más de ocho millones de jóvenes entre 15 y 29 años, según la encuesta nacional de la juventud realizada por el INEI. El 60% considera que lo que más identifica al Perú es el turismo, un menor porcentaje lo asocia con gente creativa.

27 de julio del 2016. Hace 10 años

PEDRO PABLO KUCZYNSKI A FAVOR DE LA VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CHILE

Negociaciones para línea de transmisión están avanzadas a fin de exportar hasta 5,000 megavatios al vecino país del sur. PPK ya conversó con Rio Tinto y Anglo American y es optimista de que invertirán US$ 6,000 mlls. en Quellaveco y La Granja. Para exportar energía a Chile, tal como pretende el próximo Gobierno, se requerirá invertir más de US$ 725 millones en dos líneas de transmisión eléctrica.

El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, también reveló que se encuentra en contacto con posibles inversionistas para crear fundiciones en la costa a fin de refinar el cobre. Por eso, viajará a China en setiembre.

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27 de julio del 2021. Hace 5 años

PRECIO DE VIVIENDAS EN LIMA CRECE TRAS DOS MESES A LA BAJA

Reporte de la asociación de empresas inmobiliarias mayor incremento se registró en los distritos del norte y el este de la capital. Aumento de los costos del acero, ladrillos y acabados impulsó los precios. Durante junio, hubo una caída de 17.2% en las ventas de departamentos frente a mayo, producto de la incertidumbre electoral.