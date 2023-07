26 de julio del 2013. Hace 10 años

MEF AHORA DICE QUE DESTRABARÁ PROYECTOS POR US$ 22 MIL MLLS

Hace tres meses prometió destrabar inversiones por US$ 15 mil millones, hoy eleva la apuesta. Humala vuelve a ofrecer gas barato. A medida que avanza el trabajo del equipo que se conformó en el MEF para agilizar las inversiones privadas se descubre que cada vez más un proyecto está trabado. En lo que resta del año se darán 16 concesiones por US$ 8 mil millones. Gas Natural Internacional de España y Consorcio Promigas-Surtigas de Colombia ganaron subasta para masificar el gas natural con una inversión de US$ 250 millones.

26 de julio del 2018. Hace 5 años

FMI ADVIERTE QUE SI NO HAY CAMBIOS EN LAS AFP SE AFECTARÁ A LOS AFILIADOS

Actualmente, los jubilados reciben, en promedio, 25% del sueldo de cuando trabajaban, y de no haber reforma puede disminuir a 22%. Plantea poner topes a comisiones. Señala que uno de los riesgos para el crecimiento son los retrasos en los proyectos de inversión pública y APP, dadas las limitaciones de capacidad del Estado y la corrupción.

26 de julio del 2022. Hace 1 año

AHORA TERCERA PARTE DE LIMEÑOS NO CUBRE SU CANASTA FAMILIAR

Canasta mínima de alimentos por familia subió de S/ 437 a S/ 499 a junio. Ingresos en términos reales cayeron de S/ 1,800 antes de la pandemia a S/ 1,470. Empleos “de mala calidad” golpean a hogares, mientras que pérdida del poder adquisitivo de limeños es de S/ 243.