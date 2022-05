25 de mayo del 2007. Hace 15 años

MINISTRO DE AGRICULTURA PIDE REVISAR PAGO ADELANTADO DEL IGV

Benavides planteará al ministro de Economía evaluar aplicación de los sistemas de detracciones, retenciones y percepciones porque afectan a los agricultores, especialmente a los más pobres.

25 de mayo del 2012. Hace 10 años

EVASORES NO SE LIBRARÁN TAN FÁCIL DE IR A LA CÁRCEL

Los que no paguen impuestos aún tendrán responsabilidad penal si regularizan sus obligaciones después de que la Sunat los detecte. Los cambios tributarios que busca el Ejecutivo con las facultades del Congreso no implican reducir las deducciones parael pago del Impuesto a la Renta, dijo Luis Alberto Arias, consultor del MEF para la reforma. Explicó que todas las empresas pagarán un mínimo de 2% a cuenta del Impuesto a la Renta, pues se ha detectado que hay 175 mil compañías que pagan casi cero y no pueden ser fiscalizadas. El ex presidente Alejandro Toledo dijo que su bancada en el Congreso apoyará las facultades al Ejecutivo, pero puso condiciones.

25 de mayo del 2017. Hace 5 años

NUEVO MINISTRO DE TRANSPORTES DECIDIRÁ FUTURO DE CHINCHERO

Hay tres posibilidades sobre qué hacer con el contrato para construir el aeropuerto. Contraloría responde que no hubo exceso en su informe y ratifica irregularidades. Hoy está prevista la juramentación del sucesor o sucesora de Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.