25 de julio del 2007. Hace 15 años

EXPORTACIONES A EE.UU. CAEN 20% EN PRIMER SEMESTRE

Principalmente por menores ventas de oro y cobre, así como de textiles y confecciones. Sin embargo boom a otros países no se detiene y Mincetur estima que exportaciones serán superiores a US$ 25,000 mlls. este año. La ministra Mercedes Aráoz admitió que le preocupa no tener certeza de lo que va a suceder en el comercio con Estados Unidos. Ayer se confirmó que el 6 de agosto vendrá el congresista de EE.UU. Charles Rangel para tratar el TLC.

25 de julio del 2012. Hace 10 años

CONFIANZA EMPRESARIAL VOLVIÓ A CAER POR CONFLICTOS

En julio disminuyeron otra vez empresas que acelerarán inversiones. Solo el 28% cree que es buena promoción de la inversión privada. La confianza empresarial se sigue debilitando porque persiste la incertidumbre de la capacidad del Gobierno para resolver los problemas que afectan a los proyectos. Sin embargo, el 48% de las empresas mantiene sus expectativas de ventas para los próximos meses. Barclays se muestra escéptico sobre Juan Jiménez como flamante presidente del Consejo de Ministros y duda de que pueda poner fin a los conflictos sociales.

25 de julio del 2017. Hace 5 años

SE POSTERGA INCREMENTO DE TARIFA DE AGUA EN LIMA

Sedapal aún no concluye la identificación de los usuarios que tendrán subsidio. Prefiere que MEF emita bonos para que ejecute su plan de obras. El presidente de Sedapal cuestiona la política de cargos hereditarios con los trabajadores de la empresa. P. 16, 17 El número. 15 proyectos tiene listos para iniciar obras en resto del año.