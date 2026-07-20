¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

20 de julio del 2011. Hace 15 años

BANCOS SOLTARON S/ 10 MIL MLLS. EN NUEVOS CRÉDITOS

Préstamos crecieron 18% en primer semestre. La morosidad disminuyó en junio. Estrato A retrae demanda de financiamiento. Se retiraría dinero de cualquier cajero sin costo. Los préstamos personales no han sufrido ningún freno, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos, Oscar Rivera. Espera que con la designación del nuevo Gabinete, retorne la confianza de los clientes cautelosos.

EFEMÉRIDES. Préstamos crecieron 18% en primer semestre.

20 de julio del 2016. Hace 10 años

SIETE DE CADA 10 PERUANOS A FAVOR DE REDUCIR EL IGV

El 43% considera que sus ingresos subirán en el segundo año del próximo Gobierno. La percepción de todos los estratos sociales es que es necesario bajar en un punto la tasa del IGV. Asimismo, el 57% estima que durante el primer semestre del 2017 se revertirá la caída que registra la inversión privada.

20 de julio del 2021. Hace 5 años

JNE PROCLAMA A PEDRO CASTILLO COMO PRESIDENTE

Desestimaron últimas cinco apelaciones de Fuerza Popular y concluyó proceso Próximo mandatario hace llamado a Keiko Fujimori a no poner obstáculos para sacar adelante al país.

Pedro Castillo afirma que respetará vigencia de la actual Constitución hasta que el pueblo lo decida. Lideresa del fujimorismo señaló que acepta los resultados, pero mantendrá lucha en las calles. Perú Libre aún no logra cerrar acuerdo con Acción Popular para futura Mesa Directiva del Congreso.

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