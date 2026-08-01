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1 de agosto del 2011. Hace 15 años

UTILIDAD DE EMPRESAS PÚBLICAS CRECE 54% EN PRIMER SEMESTRE

En su discurso del 28 de julio el presidente Ollanta Humala dejó sentado que fortalecerá a las empresas públicas como Electroperú y Enapu, así como construir “una verdadera Marina Mercante del Perú”. Incluso remarcó que tomará medidas necesarias para que haya una línea aérea de bandera “y que el mercado aéreo comercial sea más abierto y de mayor competencia, sobre todo para abaratar y ampliar la comunicación al interior del país”.

Frente a esas expectativas, el presidente Ollanta Humala recibe las empresas públicas con un incremento de 54% en sus ganancias a la primera mitad del año. Las 36 compañías bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) reportaron una utilidad neta conjunta de S/ 775.6 millones en el primer semestre del 2011, monto superior a los S/ 503.6 del mismo periodo del 2010.

Esto permitió que su rentabilidad empresarial promedio (utilidad neta/patrimonio neto) se eleve de 2.43% a 3.03% entre los periodos comparados. Impulso ¿Hicieron mejor las cosas? El impulso de la actividad económica y la evolución de los precios internacionales en los primeros seis meses del 2011 influyeron en el repunte de sus ingresos brutos (ventas brutas), que tuvieron nada menos que un aumento de 82%.

EFEMÉRIDES. Ollanta Humala dejó sentado que fortalecerá a las empresas públicas como Electroperú y Enapu.

CADENA PRIMAX ES EL PRINCIPAL DEUDOR MAYORISTA DE PETROPERÚ

La empresa Petroperú sufrió un incremento de sus cuentas por cobrar comerciales debido al aumento de las deudas de sus clientes mayoristas ascendentes a S/ 279.9 millones al 30 de junio del 2011. Pero el detalle está en que esas facturas por cobrar corresponden principalmente a la cadena de grifos del Grupo Romero y Enap de Chile, Primax, con un saldo de S/ 216.6 millones a junio pasado.

En el informe de Petroperú, al cual tuvo acceso Gestión, se da cuenta de esa deuda que viene arrastrando Primax con la petrolera estatal, pues al 31 de diciembre del 2010 ya sumaba S/ 205.7 millones. Cabe anotar que el consolidado de los saldos de cuentas por cobrar comerciales corresponde a facturas en nuevos soles y dólares, originadas en su mayoríapor la venta de productos refinados.

Además estas “cuentas por cobrar, conforme a políticas internas de Petroperú, están garantizadas por cartas fianza, otros instrumentos del sistema financiero y facilidades aprobadas por la gerencia general y autorizadas por el directorio de la petrolera estatal”, refiere el informe.

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1 de agosto del 2016. Hace 10 años

MEF EVALÚA QUE PERSONAS PAGUEN MENOS IMPUESTO A LA RENTA EN 2017

Se plantea que todas las personas presenten facturas y puedan deducir gastos de hasta S/ 55,300. Ahora deducción es de S/ 27,650. Thorne estima que si Congreso aprueba facultades, la economía puede crecer más de 5% el próximo año, en vez de 4.5%.

El ministro de Economía, además de incluir medidas tributarias para las empresas, evalúa una amnistía tributaria para los peruanos que tienen su dinero fuera del país. Asimismo, contempla una amnistía parcial en las moras que pagan los contribuyentes por las deudas en reclamo, pero a la vez buscará cerrarles el paso a las empresas que dilatan la cancelación de dichas deudas.

1 de agosto del 2025. Hace 1 año

DÓLAR REPUNTA EN MEDIO DE AJUSTES DE ARANCELES DE EE.UU.

Divisa trepó en julio 1.4% al pasar de S/ 3.544 a S/ 3.594, su primera alza luego de seis meses. A nivel global ascendió 3%. Tras nuevas modificaciones a los gravámenes fijados por Donald Trump, se prevé un menor crecimiento mundial que apuntalaría al billete verde.