La nueva tendencia de Tik Tok es la renuncia silenciosa, un nuevo fenómeno laboral vienen experimentando los más jóvenes. ¿Sabes de qué se trata? Más que una renuncia física, en realidad es hacer lo estrictamente necesario para mantener una mejor calidad de vida.

En varios países, como Reino Unido, se viene experimentando un fuerte aumento en el número de personas que renunciaron a sus trabajos en 2021 y la tendencia se mantiene en la búsqueda de una mayor satisfacción laboral y de mejores salarios, de acuerdo con un informe de la BBC.

Sin embargo, cuando dejarlo no es una opción o no cuentas con alternativas atractivas, puedes intentar “renunciar silenciosamente”.

¿QUÉ ES LA RENUNCIA SILENCIOSA?

Kathy Caprino, entrenadora de trabajo y liderazgo de mujeres, indicó a CNN que la renuncia silenciosa busca, en realidad, tratar de dejar de hacer un trabajo que la gente piensa que va más allá de las labores para las que fueron contratados sin recibir una compensación.

Los empleados siguen sobresaliendo en sus trabajos, pero no están trabajando horas extras para hacerlo, dijo a CNN la exconsultora de ingeniería Paige West y autora del libro “The Most Powerful You: 7 Bravery-Boosting Paths to Career Bliss”.

Los empleados ahora buscan su bienestar social (Foto: iStock)

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Renunciar en silencio tiene como objetivo restablecer ese equilibrio, en situaciones donde el trabajo ha tomado tiempo de la vida personal. También puede ayudar a separar tu autoestima personal de tu trabajo. Cuando todo lo que haces es trabajar, es difícil no enfocar tu sentido de valor en él.