Las vacantes de empleo en todas las industrias que incluyen “metaverso” en el título disminuyeron un 81% entre abril y junio, descubrió Revelio, luego de aumentar en los meses posteriores al cambio de nombre de Facebook el otoño pasado.

La caída coincide con un retroceso más amplio en el sector tecnológico, lo que ha provocado despidos y un freno en las contrataciones, lo que deja a los trabajadores desde california hasta Bangalore cada vez más nerviosos.

Meta Platforms Inc ralentizó sus contrataciones en mayo, pero dijo que se ha recuperado en los últimos meses. “Después de pausar temporalmente la contratación para ciertos roles en la empresa, estamos entusiasmados de reanudarla nuevamente para algunas de nuestras áreas de mayor prioridad”, dijo la portavoz Andrea Beasley.

La empresa, que agregó más de 5,700 nuevas contrataciones netas en el segundo trimestre, busca sumar talento en áreas como aprendizaje automático, IA y gráficos.

Representantes de la empresa matriz de Google, Alphabet inc. y Apple Inc., que también está activa en el desarrollo de tecnologías digitales inmersivas, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La gran apuesta del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, sobre la realidad virtual y otras tecnologías emergentes e inmersivas alentó a las empresas de todo tipo a buscar expertos en esos campos, lo que puede haber creado una “expresión de corta duración desde el lado de la demanda”, dijo el economista de Revelio Labs, Jin Yan.

Ahora, al tiempo que los empleadores recalibran sus necesidades de contratación y presupuestos laborales en medio de crecientes preocupaciones de una recesión, esa exageración podría encontrarse cara a cara con una realidad aleccionadora.

Zuckerberg dijo el 27 de julio que Meta está “ralentizando el ritmo” de las inversiones a largo plazo debido al déficit de ingresos. Apple, un emergente rival de Meta en el espacio de realidad virtual, dijo el 28 de julio que sería “más deliberado” en su reclutamiento.

Alphabet, que se ha alejado de las grandes declaraciones futuristas sobre la próxima iteración de internet, pero está moviéndose rápidamente en otras áreas como la realidad aumentada, también ha ralentizado su contratación.

Si bien los trabajos de metaverso a tiempo completo se han vuelto más escasos, la cantidad de trabajos independientes para servicios relacionados con el metaverso, como el desarrollo de avatares y el diseño 3D, se ha más que cuadruplicado, según Fiverr International Ltd.