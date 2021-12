Con más de ocho décadas en el mercado, la marca de carne enlatada Spam registró ventas récord en el 2021 por séptimo año consecutivo.

El buen desempeño de la empresa fue destacado por Jim Snee, presidente de Hormel Foods, compañía estadounidense propietaria de la marca, en una conferencia de prensa para inversionistas, tras la publicación de los resultados del grupo una vez finalizado el periodo de octubre.

El producto, lanzado en 1937, se hizo muy popular entre sus clientes por ser relativamente barato y tener una larga vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue distribuido por toneladas y se usó para alimentar tanto a las tropas estadounidenses como a los civiles europeos de las naciones aliadas, según la BBC.

Spam también fue altamente consumido los años posteriores al conflicto, cuando muchos países intentaban reconstruirse y los alimentos escaseaban.

Con el paso del tiempo, este producto se convirtió en sinónimo de un ingrediente barato en Occidente, pero se vio como un ¨manjar¨ en la región de Asia-Pacífico, lo que explica en parte el éxito de la marca en los últimos años.

El Spam fue llevado a Corea del Sur por el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea en la década de 1950, como un intento de abordar la falta de alimentos durante el conflicto. Sin embargo, el producto fue tan absorbido por la cultura surcoreana que se convirtió en uno de los platos favoritos del país: el “budae jjigae” o “estofado militar”.

Durante el Año Nuevo Lunar, se vende en emporios y supermercados como un artículo de lujo, en un empaque especial, utilizado por los coreanos como obsequio.

Esta comida enlatada también tiene un gran mercado en el estado de Hawái, donde se encuentra en el menú de varios restaurantes del archipiélago. Allí se consume en el desayuno con huevos y arroz. También en otros platos de arroz frito o como una especie de sushi, el “Spam musubi”.

De la lata a los correos electrónicos

La popularidad que ganó después de la Segunda Guerra Mundial la convertiría, años más tarde, en sinónimo de la bandeja de correos electrónicos no deseados.

La razón, según el etimólogo Graeme Donald, la relación se remonta a un sketch del grupo de humor británico Monty Python de la década de 1970, en el que una pareja va a un restaurante donde cada elemento del menú tiene como ingrediente el Spam. Aunque la mujer deja claro que no le gusta la comida enlatada, el asistente repite con voz chillona: “Spam, Spam, Spam, Spam ...”, mantra repetido a coro por un grupo de vikingos que también están en escena.

El uso de la palabra como sinónimo de mensaje molesto y no deseado comenzó como una broma entre los usuarios de Internet, pero rápidamente se volvió universal, como informó la estación de radio estadounidense NPR en una entrevista con Finn Brunton, autor de Spam: A Shadow History of the Internet ( “Spam: una historia secreta de internet¨).

El reciente éxito de la marca, ahora presente en más de 80 países, motivó a Hormel Foods a estudiar una expansión de su catálogo de productos de la familia Spam, que debería llegar a los estantes en 2023, dijo Snee en la conferencia de inversores.