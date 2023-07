La literatura latinoamericana no atraviesa su mejor momento, pero hay que confiar en los jóvenes para que vuelva a sobresalir, según la opinión de algunos poetas que participan en Honduras en el primer “Festival Internacional de Poesía, Canto y Narrativa Tegus sí canta”.

“Yo creo que hay que recuperar un poco los aires y los vientos de aquella época de los años 70 y 80 del siglo pasado. Pablo Neruda decía que cada 100 años nace un Simón Bolívar”, dijo a EFE el poeta y antropólogo cubano Miguel Barnet sobre el momento actual de la literatura latinoamericana.

Agregó que no en todas las décadas hay una profusión grande o el surgimiento de artistas, pero cree que actualmente hay “escritores importantes” en Colombia, Cuba, Honduras y Perú, entre otros países, “que tienen mucha fuerza”.

“La literatura es algo que no muere, siempre es una necesidad imperiosa. El hombre sensible se expresa a través de las letras, de las palabras y creo que, aunque no estemos en un momento de gloria, estamos en un momento en que se puede crear un boom literario”, señaló Barnet, autor de siete novelas, unos quince libros de poemas, dos de ensayos y uno de fábulas cubanas para niños.

El autor de “Biografía de un cimarrón”, natural de La Habana, donde nació hace 83 años, reiteró que “se debe confiar en los jóvenes” y espera que “la tecnología moderna como el Internet, YouTube y todas esas cosas que han surgido, no apaguen jamás el fuego prístino de la literatura”.

El primer “Festival Internacional de Poesía, Canto y Narrativa Tegus sí canta” fue inaugurado el martes y finalizará este viernes. Por Cuba también asisten los poetas Marilyn Bobes y Lázaro Castillo.

La literatura no debe ser subestimada con baratijas visuales

El poeta hondureño Livio Ramírez (80) también considera que la literatura latinoamericana no está en su mejor momento, pero cree que debe haber una actitud por mejorar de parte de los escritores comprometidos con la causa.

“Me preocupa que la verdadera literatura sea subestimada en función de estas baratijas visuales que hay, como Internet y, sobre todo, me preocupa que la juventud sea víctima inconscientemente de un proceso de desidentidad, de pérdida de su razón histórica de ser”, subrayó el profesional hondureño, que estudió leyes en México.

Ramírez, diplomático y exdirector de Cultura de su país, es de la opinión de que la situación de la literatura latinoamericana “no es para alarmarse, pero sí para dar una respuesta categórica, lo que se produce en un Estado con políticas de identidad muy claras, con una universidad situada en la realidad”.

El intelectual hondureño publicó su primer libro a los 17 años y luego se trasladó a México, donde formó parte de los talleres de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) y se vinculó al movimiento estudiantil de Tlatelolco.

Entre otras publicaciones, Ramírez es coautor, con otros tres escritores mexicanos, del libro “Noticias contradictorias”, con el que arrancó su carrera de escritor.

Su trabajo, que incluye 18 libros de poesía y 40 antologías de ensayo de literatura sobre temas históricos, ha sido reconocido en Suiza y España, países donde también ejerció como diplomático.

Además, ha escrito sobre los próceres hondureños Francisco Morazán y José Cecilio del Valle, de quienes está por publicar un trabajo de investigación.

El festival hondureño, que además ha sido llevado a las ciudades de Comayagua, La Paz, Talanga y Cantarranas, es acompañado por poetas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Holanda y Nicaragua.

Fuente: EFE