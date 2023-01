En diálogo con gestion.pe el vocero del gremio, Rodrigo León Prado, indicó que los veranos de los años 2021 y 2022 coincidieron con la segunda y tercera ola de contagios del COVID-19, respectivamente, por lo que el año 2023 se vive el primer verano postpandemia y postrestricciones.

LEA TAMBIÉN: Alquiler de casas de playa ahora se prolongará hasta abril del 2023

En ese sentido, indicó que se ha observado que el público ha retomado sus actividades diarias de manera normal, dejando de lado los temores de contagios, ello considerando que es obligatorio contar con las tres vacunas contra el coronavirus.

Así, en su retorno a la normalidad, un nuevo público se ha animado a probar la natación, a pesar que -en estos días- el clima no es tan caluroso.

“Quienes nunca habían ido (a las clases de natación) y donde está el grueso del crecimiento de clases es en los jóvenes y adultos , quienes han tomado la opción de la natación como un deporte para mejorar su calidad de vida. Un 70% de la gente nueva que está yendo (a las clases) son jóvenes y adultos, en un rango de entre 30 años y 50 años de edad”, dijo el también Director de la Academia Aquaxtreme.

Detalló que el público tradicional de las clases de natación son los niños y si bien también hay un grupo nuevo que se han sumado este verano 2023, es un pequeño porcentaje.

Horarios tempranos y cupos cerrados

León Prado indicó que este nuevo público forma parte de la fuerza laboral activa , por lo que suelen llevar las clases de natación en dos turnos , fuera del horario de trabajo

Así, toman las clases en las mañanas, entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m.; o en las noches de 6:00 p.m. y 10:00 p.m. Detalló que algunas academias abren turnos a las 5:00 a.m.

“Este buen escenario se da en el mercado en general porque incluso hay mucha gente que llega a las escuelas de natación, pero encuentra los cupos cerrados y optan por otras academias. Hablamos de academias que a la fecha ya están copadas, es un fenómenos general de todas las academias”, apuntó.

Pese a este buen desempeño de la demanda, el representante del gremio indica que existe la preocupación por el clima social que vive el país, en donde continúan las protestas y manifestaciones.

Esta coyuntura, alerta, puede generar temor en la población, llevando a que dejen de tomar las clases.

Datos

El mes de enero representa el 50% de la facturación anual de las academias de natación.

En cuanto a precios de las clases de natación, este se ubica entre S/ 250 y S/ 450 por 12 sesiones al mes. El precio variará de acuerdo al distrito en el que se ubica la academia de natación.

por 12 sesiones al mes. El precio variará de acuerdo al distrito en el que se ubica la academia de natación. En promedio una academia puede tener un mínimo de 400 alumnos y un máximo de 1,500 en un solo mes, principalmente en enero.

TE PUEDE INTERESAR: