Como mencionó Gestión (16.01.2023), en la práctica esto representa un nuevo retiro de recursos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y que el impacto, en el corto plazo, vendría por parte de aquellos afiliados que hayan alcanzado la cifra mínima de ahorro en su AFP para recibir una pensión (no menor a la Canasta Básica de Consumo). El excedente sobre ese ahorro mínimo requerido (aproximadamente S/ 80,000) podrá ser dispuesto por los afiliados, voluntariamente.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los afiliados podrían retirar un mínimo de S/16,327 millones y, como máximo, S/28,797 millones a raíz de la medida. Estos datos fueron reseñados por LarrainVial Research,

Además, el 63% de los activos administrados por los fondos de pensiones están invertidos localmente, en bonos, acciones y otros instrumentos.

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, mencionó que, para afrontar las solicitudes de retiros, las AFP liquidarían activos en la bolsa local, lo que afectaría las cotizaciones.

Señaló que aquellas acciones más representativas, sobre todo en los fondos 1 y 2 de AFP (en donde se concentran las personas de mayor edad), son las que podrían sufrir impacto.

No obstante, acotó que un factor que compensaría el efecto en la BVL es que aquellos que opten por los retiros, terminen reinvirtiendo los fondos nuevamente en acciones locales.

Previo a abril (mes cuando la ley estaría reglamentada y se podría solicitar los fondos), ya se podrían empezar a ver movimientos en algunos valores debido a los retiros, dijo.

“Lo que posiblemente se vea son retiros de personas mediamente mayores, principalmente en los fondos 1 y 2. Por ejemplo, en el fondo 1, las acciones representativas para las AFP son Minsur, Intercorp, InRetail y Alicorp. Entonces, si vemos algún tipo de reorganización de los portafolios podrían verse estas impactadas. No obstante, otras podrían compensar en parte el impacto en la bolsa, si consideramos que algunos afiliados volverían a invertir, aunque con otra ponderación en sus acciones. Otra parte buscaría opciones más conservadoras”, anotó.

Marco Contreras, head de Research de Kallpa SAB, agregó que el impacto por el lado de la bolsa estará sujeto a la necesidad de liquidez de las AFP y a qué tan rápida la requieran.

Explicó que, de haber una necesidad (solicitudes de retiro) importante de fondos en el corto plazo, las AFP podrían optar por liquidar mas bien activos en el exterior, o bonos soberanos (locales). Sin embargo, una limitante es que ya han reducido su inversión foránea por los anteriores retiros (se podría seguir desbalanceando el portafolio).

“En general, cualquier retiro masivo de AFP tiene un impacto sobre lo activos, pero depende de cuáles saldrán a vender. Al parecer no sería tan relevante como lo visto anteriormente. Si necesitan de liquidez rápido, es muy probable que no salgan a vender activos de la bolsa de Lima, porque es bastante ilíquida, y probablemente se opte por los fondos extranjeros. De salir con venta de acciones locales, si es espaciada y no masiva, entonces el impacto no sería notorio y posiblemente sea absorbido”, afirmó.

Bonos y tipo de cambio

Vinculado a lo anterior, Contreras mencionó que, posiblemente, las tasas de interés de los bonos soberanos de Perú sean presionadas al alza, debido a una posible liquidación por parte de los fondos de pensiones.

“No sabemos la magnitud, pero de darse una venta importante de bonos soberanos se gatillaría un impacto en las tasas de interés (relación inversa entre precio y tasa del bono)”, añadió.

Romero indicó que, por las expectativas sobre este escenario, podrían verse movimientos en tasas en las siguientes semanas. No obstante, el impacto, de ocurrir, sería sobre todo luego de abril, cuando se tendría una idea más clara de la magnitud de los retiros.

“Podría haber reducción en posiciones en bonos soberanos y corporativos ante los posibles retiros. En ese sentido, y si nos basamos en experiencias anteriores, sí podrían haber aumentos en las tasas. De hecho, después de que salió la medida el viernes, ya se han visto presiones al alza. Ya sabemos que puede haber un impacto, pero ahora faltaría saber la magnitud. En abril ya se tendría posiblemente comunicados de las AFP que informen o den señal de qué tan importante serán los retiros”, refirió.

En cuanto al tipo de cambio, ambos analistas mencionaron que podría haber presiones alcistas en el dólar. Ello ocurriría por posibles ventas de bonos del Tesoro por parte de inversionistas extranjeros que se anticiparían a los eventuales retiros de fondos por parte de los afiliados. Tras ello, los foráneos demandarían dólares y presionarian su cotización.

Al igual que con los bonos, según el analista de Renta4 SAB, las mayores presiones, de haberlas, serían posiblemente más acentuadas luego de abril, aunque podrían haber movimientos previos a ello. No obstante, indicó que la presión, solo por ese canal, podría no extenderse mucho.

“Sí hemos visto opiniones de bancos foráneos, que recomiendan salir de bonos peruanos, justamente por anticipar una salida de los fondos de pensiones. Todo ello impactaría en el mercado cambiario”, dijo Contreras.

Agregó que también podría haber presiones a la baja del dólar si los fondos de pensiones liquidan posiciones en el exterior, y venden dólares en el mercado local para hacer frente al requerimiento de los afiliados.