Millonario indio revela ser comprador de obra de arte digital por US$ 69.3 millones La semana pasada, la casa de subastas Christie’s anunció la venta de la obra de arte “Everydays: the First 5.000 Days”, un collage de 5,000 imágenes digitales del artista estadounidense Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann, a un coleccionista que se hace llamar Metakovan.