El comprador de la obra digital “Everydays: the First 5,000 Days”, que se vendió el jueves por US$ 69.3 millones, es un coleccionista familiarizado con nuevas tecnologías que se identifica con un seudónimo, Metakovan, anunció la casa de subastas Christie’s.

La venta de la obra íntegramente virtual creada por el artista estadounidense Beeple, cuyo verdadero nombre es Mike Winkelmann, fue de alto impacto en el mercado del arte, donde el arte digital se comerciaba hace seis meses entre una minoría.

Solo dos artistas han logrado un precio más alto en vida para sus obras, el pintor británico David Hockney y el artista visual estadounidense Jeff Koons.

El ahora dueño de este collage digital, Metakovan, es uno de los inversores pioneros en “NFT”, los objetos virtuales como la obra “Everydays”, cuya autenticidad y trazabilidad se consideran inviolables.

Los “NFT”, o tokens no fungibles, se basan en la tecnología denominada “blockchain”, también utilizada por criptomonedas como el bitcoin.

Con su socio, que se hace llamar Twobadour y cuya identidad también se mantiene en secreto, Metakovan creó, en el 2017, Metapurse, el principal fondo de inversión en objetos virtuales “NFT”, del que es el mayor proveedor de fondos.

A principios de enero, Metapurse ya había anunciado que había adquirido veinte cuadros virtuales de Beeple por un total de aproximadamente US$ 2.2 millones.

“En lo que se refiere a NFT de alto valor, esto va a ser muy difícil de superar”, comentó Metakovan sobre “Everydays” citado en la declaración de Christie´s, porque “representa 13 años de trabajo diario”.

Mike Winkelmann concibió el proyecto “Everydays” en el 2007 dispuesto a producir una obra todos los días.

El artista oriundo de Charleston (Carolina del Sur, sureste) suma actualmente 5,064 trabajos consecutivos.

“Las técnicas se pueden copiar y el talento se puede superar, pero lo único que no se puede reproducir digitalmente es el tiempo”, explicó Metakovan. “Everydays” es “la joya de la corona, la obra más preciosa de esta generación. Vale US$ 1,000 millones “.

A mediados de enero, Metapurse anunció el lanzamiento de tres museos virtuales en los que se exhiben las adquisiciones del fondo.