Si bien el 68% de millennials peruanos juega videojuegos en smartphones, consolas y otros dispositivos, su tránsito a los deportes electrónicos no sería automático. Sin embargo, muchos ya comienzan a conocer a los llamados eSports.

Así lo señaló el estudio Perfil del Adulto Joven de Ipsos Perú, tras indicar que 41% de esa generación ha escuchado de los eSports, caracterizados por demandar un entrenamiento de habilidades y desarrollarse a través de ligas y eventos.

Javier Álvarez, director senior de Trends de Ipsos Perú, explicó que los deportes electrónicos han ganado popularidad con los centennials (nacidos desde el 2000). Sin embargo, los millennials también se estarían sumando a la tendencia.

“Los eSports no son de la generación de los millennials, pero es la moda y el futuro”, anotó, tras indicar que estas actividades congregan hasta 50,000 personas en auditorios y pueden generar más ingresos que deportes que demandan destreza física.

Añadió que la alta convocatoria de los deportes electrónicos ha motivado que su ingreso a los Juegos Olímpicos sea estudiado por Comité Olímpico Internacional (COI).

En la actualidad, entre los eSports más populares se encuentran Dota 2, CS:GO, League of Legends, Heroes of the Storm y Call of Duty: Infinite Warfare.