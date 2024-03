Cuando “Barbie”, un fenómeno rosa de la cultura pop como ningún otro, fue nominada a ocho premios de la Academia, incluyendo mejor película, el equipo de producción de la gala del Óscar sabía exactamente qué hacer.

“Ryan Gosling interpretará ‘I’m Just Ken’ por primera vez en vivo. Creo que es algo que todos querrán ver”, dijo el director del programa, Raj Kapoor, a AFP.

Gosling “tenía algunas dudas al principio, y con razón”, pero aceptó rápidamente porque “él es un profesional integral”, explicó la productora ejecutiva Molly McNearney.

Cada año las cinco canciones nominadas al Óscar son interpretadas en vivo en la ceremonia televisada. Pero es poco frecuente que dos de estas melodías sean de la misma película.

Billie Eilish cantará “What Was I Made For?”, uno de los temas centrales de “Barbie”, la película más taquillera del año, que entregó además una exitosa banda sonora.

Mientras que la poderosa balada de seis minutos que versa sobre el frágil ego masculino será entonada por Gosling, quien en la cinta encarna a Ken, el amigo que se convierte en rival en el plot de la sátira feminista de Greta Gerwig.

El exastro infantil de Disney convertido en actor de Hollywood, quien tocaba en matrimonios y tenía una banda de rock independiente en su adolescencia, está entregado a los ensayos desde que aceptó el desafío de cantar en los Óscar, con cuyos productores se ha reunido varias veces en el teatro de la gala.

“Él no va a decepcionar a nadie”, dijo McNearney. El énfasis de la gala en “Barbie” no sorprende. La cinta recaudó más de US$ 1,400 millones en taquilla, y cuando una película triunfa en el cine, tiende a traer más espectadores a los Óscar si está nominada.

El año pasado los productores destacaron “Top Gun: Maverick”.

Un comercial para la gala del domingo, que será animada por Jimmy Kimmel, está ambientado en “Barbieland”, e incluye a algunas de sus estrellas como los nominados America Ferrera y Gosling.

Los productores también tienen entre manos a “Oppenheimer”, favorita para mejor película, y que conquistó US$ 1,000 millones en boletería como la otra mitad del fenómeno del verano estadounidense “Barbenheimer”.

“Se siente como si esta energía ha continuado “Parece que esa energía se ha mantenido a lo largo del año”, dijo la productora ejecutiva Katy Mullan.

“Estamos dándole a ‘Barbie’ mucho amor en el programa. Pero también queremos mucho a todas las películas nominadas”, añadió McNearney.

Otro punto alto de la 96ª gala de los premios de la Academia será la presentación de los músicos de la Nación Osage que cantarán una pieza ceremonial de la película de Martin Scorsese, “Los asesinos de la luna”, en una noche en la que su protagonista Lily Gladstone podría convertirse en la primera actriz indígena en ganar un Óscar.

“Para que todos los presentes en la sala y todos los que están en casa conozcan los matices musicales de una tradición histórica dentro de esa tribu, y para que se celebre en nuestro programa (...) Hemos dedicado mucho tiempo y reflexión a honrarla correctamente”, dijo Kapoor.

Celebración

Después de la baja audiencia durante la pandemia, con apenas unos 10 millones de espectadores, que llevó a algunos a pensar si realmente transmitir la gala era relevante en la era de TikTok, las audiencias regresaron con fuerza el año pasado con 18,7 millones.

Parte del éxito fue atribuido al aplaudido regreso de Kimmel como anfitrión, quien estará también este domingo, su cuarta vez al frente del fastuoso espectáculo.

¿Planea perseguir el récord de Bob Hope de animar la noche 19 veces? “Espero que no, ¡No creo que sobreviviría a eso!”, bromeó McNearney, quien está casada con Kimmel.

“Creo que es realmente importante recordarle a alguien todos los obstáculos antes de aceptar un trabajo tan grande y, la verdad, ingrato. Así que ¡siempre intento convencerle de que no lo haga!”.

“Si él aun así lo quiere hacer, sé que está comprometido de verdad”, dijo.

El humorista se entusiasmó con regresar, en parte por su deseo de celebrar el fin de las masivas huelgas de Hollywood el año pasado, que deben figurar en su monólogo de apertura, dijo McNearney.

La primera vez que Kimmel animó el Óscar culminó con la ínfame mezcla de sobres tras la cual, por error, “La La Land” fue anunciada como mejor película, premio que en realidad fue para “Luz de luna”.

Kimmel recientemente dijo que espera que ocurran algunos momentos imprevistos y espontáneos el domingo. “Ahí es cuando Jimmy realmente brilla. Él está cómodo en la incomodidad”, agregó McNearney.

Mullan, quien estuvo a cargo de la inauguración de los Olímpicos de Londres, es más precavida. “Me encanta que Jimmy dice que espera que algo salga mal”, ella dijo. “Realmente espero que nada salga mal”.

