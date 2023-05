Tener un stock prudente y que sea un artículo exclusivo o inusual para el cliente son dos factores claves si se apunta a realizar envíos al extranjero a través del marketplace o plataformas de comercio electrónico, espacios que dan lugar a todo tipo de productos, incluso, al comercio de insectos disecados. De hecho, Perú es un fuerte actor en estos envíos.

Solo en el 2021, Perú exportó más de medio millón de dólares en resinas de insectos de todo tipo. Su principal mercado fue España, Bélgica, Guatemala y Chile, convirtiendo al mercado peruano en el exportador número 67 de resinas de insectos en el mundo, según The Observatory of Economic Complexity (OeC). En tanto, las importaciones al Perú sumaron US$ 800,000 en ese mismo año.

En el 2022, en tanto, la venta y envíos de insectos disecados, específicamente de mariposas disecadas, ingresó al top 5 de los productos que más se vendieron dentro de la plataforma eBay en Perú. “Esta categoría siempre ha estado presente pero en el 2022 apareció dentro de las categorías más vendidas. No quiere decir que hay muchos negocios que lo están vendiendo, pero los que hay lo están haciendo en gran volumen”, dijo Raúl Bustamante, Head de Seller marketing y comunicación de eBay.

“Es para fines decorativos”, agregó. ¿A qué países? principalmente Europa y algo a Estados Unidos, respondió en diálogo con gestion.pe

Servicio Nacional Forestal (Serfor) detalló que la venta y exportación de insectos es legal siempre que los animales provengan de centros de crianza autorizados que cumplan con la normativa de Ley de Fauna y Flora Silvestre. Cabe indicar que el Perú cuenta con una Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, período 2017 – 2027, que apunta justamente a reducir el tráfico ilegal.

Sin embargo, “los limitados recursos” dificultan la fiscalización en las plataformas tecnológicas, mencionó una fuente de Serfor, quien aseguró que se trabajará con la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar la venta ilegal a través de las plataformas digitales.

Videojuegos, alta demanda

Dentro del top 5 de los productos más vendidos por Perú en eBay figuran, además, los videojuegos, las artesanías, también las pinturas y los discos de vinilos. “En videojuegos lo atractivo son las ediciones especiales, las consolas, que pueden ser también de segundo uso, pero dentro de la categoría también están los posters, las playeras o el merchandising”, señala Bustamante.

Ebay, una plataforma que llega a más de 134 millones de usuarios, afirma que solo entre enero y marzo del 2023, los negocios de Perú lograron generar la tercera parte de todo los envíos del 2022 ( 37,000 envíos) a más de 20 países.

Más del 60% de la demanda peruana se va a Estados Unidos, seguido de Reino Unido, China, Japón y Canadá. No obstante, la plataforma indica que hay oportunidad de crecimiento en Singapur, Italia, España, México y también Australia.

Al respecto, precisó que si bien ningún país tiene una regulación sobre los tiempos máximos de entrega en el e-commerce, lo recomendable es manejar periodos de hasta tres días, dependiendo del producto y el mercado. Además, Bustamante recomienda que todo emprendedor que se anime a exportar a través de las plataformas debe tener al menos 100 productos/artículos para vender, lo que le permitirá tener una mayor visibilidad frente a sus competidores.

Frente a esta nueva alternativa de venta, la compañía abrirá en Brasil y Perú -sus dos principales mercados en crecimiento en América Latina-, su Academia eBay que iniciará sesiones este 11 de mayo. “Es un instituto creado para negocios que buscan abrir su mercado en el extranjero, para que aprendan sobre el programa de crecimiento, su presupuesto, tamaño de inventario, estrategias de negocio, entre otros. Las capacitaciones se compone de seis sesiones a la semana, de dos horas cada sesión”, detalló Bustamante. La Academia espera la inscripción de al menos 400 emprendedores peruanos inscritos.

