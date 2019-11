En un espectáculo homenaje al recordado Gustavo Cerati, los miembros originales de Soda Stereo, Charly Alberti (batería) y Zeta Bosio (bajo) se darán cita el próximo 3 de marzo en el Estadio Nacional. Después de algunos meses de expectativas, Lima acaba de ser confirmada para ser parte del tour de reencuentro “Gracias Totales”.

“Soda Stereo vuelve a la ruta por todo el continente con un espectacular homenaje y agradecimiento al inmenso cariño del público. Será un verdadero acontecimiento”, escribieron los músicos de la legendaria banda argentina, que recorrerán Bogotá, Santiago, Ciudad de México, además de Buenos Aires.

El evento será producido por Move Concerts Perú. Su socio director, Coqui Fernandez, contó en conversación con Gestión que la expectativa es alta: llenar el Nacional. Lo que implica recibir a más de 40,000 nostálgicos.

Comentó así que, desde la confirmación del concierto homenaje, la retroalimentación del público ha sido instantánea a través de las redes sociales. “Hemos recibido muchas reacciones, comentarios y fuimos Trending Topic hace unas horas”, contó el empresario.

Organización detrás

Los precios de las entradas van así desde los S/70 (Norte) hasta los S/280 (Campo A). Fernandez se mostró, asimismo, satisfecho de que los tickets de los boletos en Lima sean aproximadamente 50% más baratos que en Bogotá, donde fluctúan entre los S/100 y S/ 472.

“Tengo una obligación casi moral con Gustavo (Cerati) con quien hice varios eventos, para facilitar el acceso a muchas más personas y no colocar precios privativos”, expresó Fernandez.

Sin embargo, el director de Move Concerts comentó que traer el evento a la capital no ha sido un proceso sencillo.

Precisó que los costos de producción son considerables, a lo que se suma la actual carencia de espacios.

“Felizmente la dirigencia que administra el Estadio Nacional me permitió reservar esa fecha (3 de marzo), solo así es que he podido traer a Soda Stereo porque no había otro local perfecto”.

Asimismo explicó que, a pesar de los costos elevados que demanda concretar el show, ha sido posible ofrecer tickets accesibles dado al auspicio de una entidad financiera. “El fuerte auspicio que nos han dado lo hemos invertido directamente en el costo de las entradas”.

“Va a ser una gira apoteósica”, finalizó.