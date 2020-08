Estos tiempos, en los que hemos pasado de vivir la mayor parte del día fuera de casa a no salir de ella, no solo nos han obligado a adoptar nuevas rutinas sino también a adaptar nuestros ambientes para poder cumplir con todas las actividades.

Por ello, conversamos con tres especialistas en diseño y arquitectura de interiores, para conocer las principales tendencias y pedirles algunos consejos que nos permitan contar con espacios multifuncionales.

1. Un ambiente, distintos fines

Si antes se buscaba a un diseñador de interiores para embellecer un espacio del hogar, ahora hay una necesidad por aprovechar cada centímetro. “Un lugar cómodo para trabajar es muy importante, tanto para la salud física y mental, como para la productividad”, apunta José Luis Zimic, director de TRU Arquitectos.

“Antes tomar un servicio de diseño podría no estar entre las prioridades. Ahora sí. No solo por un tema estético, sino que necesitan que sus espacios sean más funcionales”, señala por su parte Carla Montes de Oca, arquitecta de interiores de Salón Temático en Expodeco 2020.

“En la sala/comedor trabajas, haces deporte, compartes con los hijos, almuerzas y debe servir para relajarte”, añade Georgette Cárdenas, arquitecta de interiores de Movlet.

Aseguran que contar con un espacio pequeño no es condicionante. “El diseño debe ser para todos. No tener mucho dinero o menos espacio no debe ser un limitante para tener una vida más confortable. Todo se puede acomodar, el rinconcito abandonado se puede aprovechar”, apunta Cárdenas.

“Los muebles flexibles van a ser una tendencia, porque se adaptan a los distintos espacios que tengas en casa y cuando dejes de trabajar los puedes guardar o transformar con facilidad”, agrega Zimic.

En cuanto a los ambientes más escogidos, Montes de Oca resalta que la mayoría de pedidos son para rediseñar habitaciones. “La gente ha remodelado muchísimo su cuarto para trabajar y estudiar. Luego, los espacios de juegos para niños”, dice.

Zimic agrega a la lista la terraza: “es el espacio más lejano de tu casa, trabajar ahí te permite hacer esa separación entre casa y oficina”.

2. Melamina y escritorios

En esta temporada, la melamina y los escritorios juegan un papel protagónico. “Apenas comenzó la cuarentena, la gente quería comprar escritorios, era por lo que más preguntaban”, señala Cárdenas.

“Lo mínimo es invertir en un escritorio de 1.40 m., eso te cuesta S/1,200. De ahí, hacia arriba. Puedes buscar una estantería, una buena silla y una alfombra, con lo que hablamos de unos S/6 mil. Las remodelaciones de espacios completos bordean los S/10 mil”, detalla Montes de Oca.

En cuanto a la melamina, los tres coinciden en que se ha convertido en material fundamental por su practicidad, precio y resistencia ante el constante uso de desinfectante.

“Los más solicitados son fierro y melamina, por su gran variedad de colores y versatilidad”, dice Zimic.

3. El telediseño de interiores

El modelo de trabajo de los diseñadores y arquitectos también se ha visto modificado.

Se han reemplazado las visitas al lugar por diseños elaborados a partir de las medidas enviadas por el cliente, muestras de maquetas por correo y teleconferencias para afinar detalles.

LAS CLAVES

Unos suben . Montes señala que los pedidos de remodelaciones de casas se han triplicado.

. Montes señala que los pedidos de remodelaciones de casas se han triplicado. Otros bajan . Cárdenas indica que, mientras los pedidos en casas aumentaron en 40% o 50%, los proyectos comerciales se han reducido hasta en un 90%.

. Cárdenas indica que, mientras los pedidos en casas aumentaron en 40% o 50%, los proyectos comerciales se han reducido hasta en un 90%. Tiempos de entrega. La entrega de proyectos tarda un 20% más por las limitaciones de aforo y protocolos a seguir, según Zimic.