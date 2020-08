En los últimos meses la estabilidad de los negocios y las empresas se ha visto afectada debido a cierres o reestructuraciones. Mientras continúe la pandemia del coronavirus, este panorama seguirá de la misma forma, así como los puestos de trabajo. Es así que los líderes deben estar preparados para comunicar las peores noticias a sus colaboradores, como puede ser la desvinculación de la empresa.

Pero, ¿cómo hacerlo en el contexto de la pandemia si estoy teletrabajando? ¿Cómo comunicar una noticia tan delicada como un despido a través de una fría pantalla y en una reunión vía Zoom?

No privilegiar lo racional

“Aunque una videollamada no reemplace nunca una conversación presencial, se debe procurar tenerla y no comunicarse solo por llamada telefónica”, nos dice Giancarlo Ameghino, gerente de Gestión y Desarrollo Humano del Grupo Crosland. Él recomienda: “Estar adecuadamente vestido como si estuviera en la oficina, en un espacio adecuado, iluminado y sin interrupciones. La persona que va a dar la noticia debe mirar directamente a la cámara de la computadora o laptop para que la otra persona sienta que hay una conexión y generar empatía con la otra parte”.

Para Ameghino, la cámara debe enfocar al menos las manos sobre la mesa. Además, se debe “escuchar, asentir, parafrasear, mover las manos, para que se sienta que hay un humano al otro lado”, agrega el especialista.

Responder todas las dudas

“No tienen que ser presenciales porque hacerle ir expresamente a la oficina para despedirlo me parece que puede dañar más esa relación con el colaborador”, nos dice Nuria Crespo, Country Leader - España CX, UX & EX Lover en FutureLab.

Recomienda principalmente hacer este momento muy humano y personalizado. “Mirarlo a la cara así sea por una pantalla. Ser claro y conciso con lo que se quiere explicar desde el minuto uno, pero también escucharlo, dejar que opine y que cuente su versión”, agrega.

Crespo sugiere que la reunión no dure más de 15 minutos, conocer en qué momento de su vida está y que sea el jefe inmediato quien comunique un despido, pues es quien conoce su trabajo, acompañado de un miembro de Recursos Humanos.

Para Paola Chocano, directora ejecutiva de Career Partners Perú, tener la cámara encendida es importante “independientemente de que el colaborador no la encienda. El líder debe hacer sentir respeto y gratitud en este proceso”. Considera tener en cuenta que si bien se está terminando el vínculo laboral, no así la relación entre ambos y preocuparse en no afectar la dignidad del colaborador.

Adelantarse a las preguntas naturales

“El líder se tiene que preparar muy bien, practicar el guion, saber el motivo por el cual la persona no va a continuar en la organización. Con esta claridad debe practicar porque a veces tratan de explicarlo con otras palabras y son mal entendidos. Para una reunión efectiva de desvinculación hay que planificar muy bien el proceso, logística y cronograma”, aconseja Paola Chocano.

Para ello, es esencial conocer los pasos siguientes tras dar la noticia y resolver preguntas naturales como la situación de cobertura del seguro –probablemente la primera inquietud en esta pandemia– y el monto de la liquidación. El colaborador se preguntará sobre su futuro; para ellos la empresa podría ofrecer un programa de transición laboral o ‘outplacement’.

LAS CLAVES

1. Sin sorpresas. La empresa debe informar constantemente sobre los problemas y posible reducción de puestos de trabajo.

2. Ir al grano. No iniciar la conversación con temas diversos o sin importancia.

3. Cuidado. Manejar mal un despido impacta negativamente en la imagen de la empresa.