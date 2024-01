Mencionar Lewis Hamilton y Michael Schumacher es citar a los pilotos con mayores victorias en la Fórmula 1. Este deporte, pese a ser tener una reducida cantidad de seguidores en Perú (comparado a otras disciplinas), es considerado entre los más populares y vistos a nivel mundial,sobrepasando el millón de espectadores de media por carrera, según el Diario El Pais. Bajo ese panorama mundial, Matías Zagazeta, piloto limeño de 20 años, busca hacer historia, representando al Perú en la principal competición de automovilismo internacional.

¿Cómo iniciaste tu carrera como piloto?

Desde muy pequeño siempre fui fanático de los autos (tres o cuatro años). Tenía un especial interés en películas como Cars, además de pasar horas viendo carreras de Fórmula 1 y Nascar en la televisión. Luego de ello, inicié en el karting, como aficionado, para luego dar el salto a competir en categorías de niños.

¿Cuándo tomaste la decisión de dedicarte profesionalmente a las carreras?

Nadie de mi familia ha sido piloto o ha estado relacionado a este deporte, por lo que la decisión no fue fácil. Sin embargo, a finales del 2019 (cerca de cumplir 17 años) tuve que tomar la decisión sobre a qué me quería dedicar y opté por involucrarme profesionalmente a tiempo completo.

¿Qué implicó ello?

Tuve que dejar Perú e irme a vivir a Europa (Inglaterra). Fue un momento muy duro porque me distancié físicamente de mi familia y amigos, pero tenía las metas claras y me apoyaron en todo momento. Fue un momento clave que me ayudó a fortalecerme mucho más como persona y deportista. Esto me permitió salir subcampeón en la Fórmula 4 británica, como primera competencia internacional.

Metas claras

¿Cuáles son tus objetivos profesionales para el 2024?

Estaré compitiendo en la FIA Fórmula 3 en Bahrein. Mi foco, concentración y mi entrenamiento está dedicado en este primer round. La consigna es representar al Perú de la mejor manera posible y luego intentar de terminar en el podio en alguna de las competencias del próximo año.

Es emocionante saber que podría subirme este año al mismo podio de los pilotos de la Fórmula 1, ya que compartimos la misma ubicación en todas las fechas. Tengo el sueño de escuchar el himno peruano en el mismo circuito donde están los fanáticos de la máxima competición y los equipos de élite.

¿Cómo es tu preparación como piloto profesional?

Trabajamos en tres pilares: ejercicios físicos, mentales y prácticas en el simulador de carreras. Por normas generales de competencia, no es posible ir libremente a las pistas a entrenar con el auto debido a que tiene un alto costo y la competencia vela en que todos tengan pilotos tengan las mismas oportunidades. El campeonato dispone unas fechas oficiales para los entrenamientos en pista, donde participamos todos los pilotos.

Con respecto a rutina física, trabajamos mucho en distintas áreas del cuerpo com abdominales, piernas, hombros y cuello, ya que es un deporte muy físico. Además, tengo sesiones con mi psicólogo deportivo, lo cual es clave para mi preparación profesional. También tenemos reuniones con todo el equipo, que involucra ingenieros, mecánicos y jefes del equipo.

Hasta la fecha, ¿cuáles han sido tus principales logros hasta la fecha?

He pasado por la etapas previas a la Fórmula 3, que comprenden las fórmulas regionales (de Europa, Emiratos Árabes, América), la propia Fórmula 4 y el karting. Además, esta última temporada conseguimos con mi equipo hacer historia, siendo el peruano que ha llegado más lejos en este deporte en llegar a correr a la FIA Fórmula 3.

Hace muchos años, un piloto nacional llamado Neto Jokamovic también lo hizo, pero eran épocas distintas.

Siguiendo el ritmo de tu carrera, ¿para qué año te proyectas llegar a la Fórmula 1?

Considero que estoy encaminado a ello. Es la meta que tengo desde pequeño y creo que estoy en el lugar correcto, entrando a la categoría adecuada. No podría asegurar una fecha exacta porque depende de muchas variables y algo que he aprendido durante mi carrera es tomar cada momento paso a paso.

Si analizo lo que falta por llegar, debo superar la Fórmula 2 en unos dos años. Finalmente, para el objetivo principal de llegar a la máxima categoría, si es que todo sale bien, podríamos hablar de que estaría en tres o cuatros años, a una edad de 23 años.

Fuera del volante

Paralelamente a tus actividades profesionales, ¿te dedicas a otras cosas?

Por ahora no. Cuando tomé la decisión de una vida profesional como piloto me comprometí al 100%. Tengo claro que, para llegar lejos en esta carrera, debo dedicarme a tiempo completo. Pensar en estudiar ahora mismo y dividir mi concentración y esfuerzo no sería estratégico. Más adelante habrá tiempo para los estudios, pero debo aprovechar esta pero oportunidad única en la que estoy por mi rango de edad.

A largo plazo, tras dejar las competiciones, ¿a qué te gustaría dedicarte?

Cuando estoy viajando a veces me pongo a pensar en eso, pese a que usualmente estoy en enfocado en el presente, pero es inevitable proyectarse en lo que podría pasar luego. A mi me gustaría apoyar a las nuevas generaciones de pilotos También me gustaría abrir un equipo de carreras, conformado, en su mayoría, por pilotos peruanos en el que puedan participar en las mejores competiciones.

A nivel financiero, ¿te interesan los negocios?

Totalmente. Siempre me ha llamado el mundo de las empresas. Recuerdo que desde los 13 años se me ocurrían ideas de negocio y las compartía con mi papá. Viéndolo en un escenario real, me gustaría más adelante abrir un negocio relacionado a la competencias y autos. Quizás algún concesionario o tener mi propia marca de autos y a la par tener mi propio equipo de competencia. Ese sería mi sueño relacionado al mundo corporativo.

Para cerrar, ¿qué enseñanza te deja esta disciplina en tu formación personal?

Nunca rendirse, definitivamente. Llevo compitiendo 13 años y he pasado por muchos momentos bueno, pero también tiempo difíciles. Si no estamos mentalmente fuertes, cualquiera de los que nos dedicamos a esto nos podemos que quebrar. Sin duda, este aprendizaje lo he aplicado a mi vida directamente. No importa qué tan mal pueda estar una situación si es que nos proponemos a trabajar dura para lograr un objetivo en particular.

