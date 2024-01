¿Cómo ingresó a la gastronomía?

Empecé muy joven, con la idea de tener un restaurante que se concretó en 1986. Lo hice con mucha ilusión y con el deseo de llevar a la capital la cocina norteña en su simplicidad, esencia y sabor, con la premisa de mostrar cómo se hacía ceviche al momento, ya que -por entonces- tomaba hasta 7 horas, que creo mucha curiosidad, al igual que reticencia. Me calificaban de loco por colocar una cevichería en pleno corazón de San Isidro.

¿Qué edad tenía cuando empezó el primer restorán Punta Sal?

Diecisiete años. Fue todo un reto que asumí con actitud, compromiso, perseverancia, pasión, ética, responsabilidad y con respecto hacía al mar y los proveedores. En el camino he tenido el gran apoyo de mi esposa Gabriela. Como dicen: detrás de un hombre, hay una gran mujer. Doy fe de ello: tengo una esposa que es una buena madre; compañera y -sobre todo- una extraordinaria empresaria, que es muy valorada por el equipo.

Con 37 años en el rubro gastronómico, ¿cómo ejerce el liderazgo?

El liderazgo -de parte de ambos (con su esposa)- siempre ha sido con el ejemplo. A nuestros colaboradores permanente aplaudimos el aporte que entregan a diario, haciéndoles mención que estamos a su lado. Punta Sal está donde actualmente está, por el esfuerzo de todos, como equipo. Lo que pedimos es honestidad, puntualidad, camiseta y que valoren lo que tienen. Creo que hemos formado una familia, con respeto y comunicación, lo que ha ayudado a crear un buen ambiente de trabajo.

¿Le ha tocado ser cuestionado por algún trabajador?

(Risas) Probablemente haya sido en algún momento del trajín diario. Para alcanzar el éxito hay que ser diferentes, es parte de ser emprendedor. Más que crítica, me han dicho que soy exigente. Somos personas que transformamos productos, con la responsabilidad de hacerlo bien y tratarlo de la mejor forma, porque ese producto va ser ingerido por las personas. Ante ello lo que buscó es la seguridad alimentaria, con las mejores prácticas de manipulación. A veces, hay jóvenes con defectos, que hay que moldear y enseñar que tienen la gran tarea de alimentar bien, de manera sana e inocua.

Pesca y lírica

Una de sus aficiones es la pesca, ¿es la única?

Tengo tres aficiones. La primera es la cocina, que la hago casi todo el tiempo. La segunda es el canto, que me encanta. La música la uso para la cocina y en los momentos más bonitos de mi vida. Y la tercera es la pesca, que no solo me ofrece el producto que nos provee el mar, sino esa interrelación entre el ser humano y la naturaleza. Ver con mis ojos al mar hasta la línea del infinito, me permite estar conmigo mismo y no pensar en nada, solo en la sensibilidad del cordel, esperando sentir la picada del pez. Además, me permite soñar, relajarme y dar gracias a la vida.

¿Qué le gusta cantar?

Soy muy aficionado del jazz contempo, del latin jazz, de la salsa, al igual que de la música de los años 70. Escucho de todo. Canto temas líricos dado que admiro mucho a Andrea Bocelli, al que he tenido la posibilidad de atender en Punta Sal. Me gusta cantar temas como Bocelli. Soy como un barítono. Incluso, en vísperas de Navidad, participé en un concierto en la iglesia de Santa María Reina y con el tenor José Antonio Maldonado. Tuve la oportunidad de cantar cuatro temas junto él y a mi hijo. Fue experiencia única.

¿Qué le dejó el 2023?

Fue un año retador, en la que se ha tenido que poner los cinco sentidos y sobre todo mucho de la experiencia de los años vividos, para soportar no solo los embates de la naturaleza, sino de la política y economía. Podemos pasar por momentos duros, pero sepamos que hacia adelante hay esperanza, vida y capacidad para enfrentar los retos. No nos dejemos avasallar, sigamos adelante.

