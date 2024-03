La industria aeronáutica es un sector muy llamativo para muchas personas. Entre la emoción de volar y el dinamismo de las gestiones para operar toda una operación con conexiones nacionales e internacionales, Francesca Luna, gerente general de JetSMART Perú encontró su espacio seguro para desarrollarse como profesional y llegar a ser gerente general de la aerolínea. En conversación con Gestión, la ejecutiva comparte la fórmula para lograr el éxito en este sector, que aún presenta una gran brecha de género en cuanto a participación femenina.

¿Cómo llegó al sector aeronáutico?

Yo estudié economía, pero siempre me atrajo la posibilidad de entender los mercados, entender cómo debería funcionar una dinámica empresarial. De hecho, una de mis primeras experiencias laborales fue en una aerolínea, donde comencé a hacer carrera.

¿Qué fue lo le gustó de este rubro?

Te diría que una de las cosas que más me enganchó de este mundo es el dinamismo en cuanto a la gestión empresarial que se necesita. Es una industria muy dinámica, con muchas fluctuaciones, entre temporadas altas y bajas dentro del mismo año que dependen, principalmente, de la coyuntura. Además, está el factor humano, porque cumplimos el sueño de viaje que tienen muchas personas.

¿Cómo ha sido su camino hasta llegar a esta posición de liderazgo?

Es una industria mayoritariamente masculina. De hecho, todavía existe una brecha que cerrar, sobre todo en el caso de los pilotos. En el caso de los puestos administrativos, te diría que hay un 50% de representación. Considero que un factor fundamental que me ha permitido llegar hasta donde estoy es el apoyo que he recibido para lograr un equilibro entre el plano doméstico y laboral.

¿Cómo ha conseguido ese equilibrio?

Yo tengo 14 años de matrimonio y soy madre de dos niñitas, una de 12 años y otra de 9. Creo que he conseguido este balance, porque me gusta mucho lo que hago y la industria donde trabajo, pero lo más importante es entender que, para que una persona sea exitosa y, sobre todo, una mujer, tiene que haber mucha corresponsabilidad en la pareja. No es lo mismo decir que mi esposo me ayuda con la crianza de mis hijas a que tenga un rol activo con responsabilidades de igual peso compartidas. La idea es que no se nos exija a las mujeres estar al 100% a cargo de la parte familiar, porque sumadas a las tareas laborales, pues se hace insostenible.

Según el último reporte del Foro Mundial, el 41% de las mujeres no retornan a su empleo luego de ser madres, ¿cómo toma la empresa estas cifras?

El tema de la maternidad pesa mucho en la industria aérea. Los pilotos van subiendo de categoría, luego de una cantidad determinada de horas de vuelo acumuladas y cuando una mujer piloto se convierte en madre, su récord de horas se ve afectado por la licencia. Entonces, nosotros tenemos una política que permite que las pilotos que están de licencia por maternidad, sigan acumulando su promedio de horas, mientras no se encuentren trabajando. Así, su línea de carrera no se ve afectada y pueden seguir subiendo de categoría.

¿Cuántas mujeres pilotos hay en JetSMART Perú?

En JetSmart Perú, a este mes, tenemos 70 pilotos. De esta cantidad solo 5 son mujeres. Eso nos muestra el camino que nos falta recorrer para lograr una paridad entre ambos géneros.

¿Qué proyectos vienen desarrollando para cerrar esta brecha?

Hemos lanzado un programa de charlas vocacionales dirigido a niñas en el último año escolar, para que más mujeres se motiven con esta hermosa carrera. Tenemos el objetivo de contribuir en que aumente el número de mujeres en las escuelas de Ciencias Aeronáuticas para que podamos tener un grupo de egresadas que puedan incorporarse al mundo laboral.

¿Cuál es el camino para lograr la paridad?

Creo que estamos avanzando de forma muy positiva en las nuevas generaciones. Lo veo con mis hijas, lo veo también en las mismas empresas. La idea es ir generando sucesiones que, a nivel ejecutivo, tengan presencia femenina para impulsar la mentoría y que la cadena siga creciendo. Insisto en que todo esto será posible si es que el plano doméstico no se carga como una responsabilidad 100% hacia las mujeres, sino se llega a una corresponsabilidad.

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.