¿Cómo ha sido tu experiencia profesional hasta llegar esta posición de liderazgo?

Yo estudié psicología y, en el camino, me di cuenta de que, si bien me apasionaba la disciplina, no era algo a lo que me quería dedicar a diario. Por eso, comencé a explorar otras opciones, mientras estaba en Argentina. En ese momento coincidió que Google iniciaba operaciones en Latinoamérica teniendo como primera sede este país, postulé y allí inició mi camino hacia el rubro tecnológico.

¿Comenzaste en un puesto Tech?

No. Comencé en puestos más blandos. De hecho, me ayudó tener un perfil diverso como el hecho haber vivido en Perú, haber estudiado en Estados Unidos y trabajar en Argentina. Esa diversidad es característica de Google, que como empresa te permite de moverte entre diferentes lados y diferentes roles, diferentes países y que eso te da una adaptabilidad sobre todo en esta industria, que cambia tanto. Hoy en día, mi rol implica ayudar a la empresa a traducir las necesidades de los clientes de Latinoamérica en las características que debería tener un producto con acciones de ingenieros que trabajan en esto.

¿Cómo fue ese cambio de la psicología al rubro tecnológico?

Para mí ha sido fundamental el rol que han tenido algunas personas a lo largo de mi carrera, ya que te tenido excelentes mentores, grandes acompañantes y aliados de mi evolución dentro de la industria Tech. Actualmente me dedico a algo que nunca estuvo entre mis opciones y amo lo que hago..

Sin embargo, la participación femenina dentro de la industria tecnológica no es tan alta. ¿A qué factores responde?

En el caso de Google, muchas veces, las personas piensan que está fuera de su alcance o que es un lugar al que es difícil entrar. Yo las invito a que se animen a postular. Ofrecemos un suit de cursos virtuales gratuitos para capacitar a las personas con nuestros productos. En general, para mí la principal recomendación es que se animen a meterse a carreras de Ciencia y Tecnología, porque, a pesar de que hemos avanzado, todavía veo muchos estereotipos de género dentro de las carreras profesionales.

¿Cuál es el porcentaje participación femenina en Google Hispanoamérica?

Yo tengo un equipo regional de 5 países y puedo decir que la representatividad está equilibrada: hay 50% varones y 50% mujeres. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacer que sea universalmente útil y accesible. Esa palabra “universal” es fundamental para mí, porque implica tener una cuota de representatividad que le diga a todos que existe un grupo de personas diversas que los representan dentro de la empresa y que dan su opinión sobre productos que ofrecemos al público.

¿Qué políticas de Google se podrían replicar en las empresas tradicionales en este aspecto?

En el proceso de selección de candidatos es fundamental. Nosotros tenemos un panel diverso para la elección de nuevos talentos. Además de buscar la paridad, también buscamos de que el panel esté integrado por exponentes de diferentes países. Además, tenemos una licencia de maternidad y paternidad más extensa que el común denominador. Ambos tienen el mismo beneficio, porque buscamos que la madre no sea la única responsable de la crianza de los hijos dentro de la maternidad. Finalmente, creo que el programa de acompañamiento y de mentoring es fundamental para empoderar a más mujeres dentro de la industria.

¿Así nació Women@ Google?

Women@ Google es una una organización voluntaria de personas que tenemos a lo largo del mundo, donde cientos de miles de hombres y mujeres participamos de este foro colectivo para crear un espacio seguro en donde se pueda hablar de la maternidad, la lactancia, de los ciclos menstruales.

¿Cuál crees que es el camino para cerrar la brecha de género en Perú?

Creo que las labores de mentoring son fundamentales para seguir acercando el mundo de la Ciencia y la Tecnología. Ya hemos avanzado bastante y lo veo en mi rubro donde las barreras cada vez son derribadas por mujeres. Entonces, confío en que vamos avanzando y que pronto podremos cerrar esa brecha.

