“Es la primera vez que se adapta esta novela para el teatro, y cuando la leí durante la pandemia, supe que debía llevarla al escenario. Es un espectáculo profundo, que ofrece una experiencia más allá de lo meramente teatral”, añadió Saba.

Los insights detrás de la obra

Un aspecto fundamental de esta puesta en escena es su capacidad para reflejar la multiculturalidad del Perú. Saba destaca que en ¿Quién mató a Palomino Molero? se abordan temas de inclusión social y racial, representando a personajes de diversas clases sociales y orígenes étnicos.

“El Perú es un país multirracial y multicultural, y creo que la obra lo expresa muy bien a través de sus personajes. Además, si bien el tema central de la novela se centra en un asesinato que ocurrió en los años 50. La vigencia continúa, debido a la ola delincuencial que estamos viviendo en nuestro país, pero sobre todo, porque creo que necesitamos agruparnos y redimirnos. Yo creo que al final la obra no es solo sobre la investigación, sino también sobre los desaparecidos en todo el mundo”, apuntó.

Por otro lado, Saba se ha tomado algunas licencias para poder adaptar la obra al teatro. “Cuando Mario leyó el guion me dijo ‘me has convertido en García Márquez’ (risas), porque, claro, Palomino Molero no aparece en la novela, pero en la obra he optado porque sea un personaje, prácticamente como un testigo”, precisó.

La propuesta escénica de Saba destaca por una fusión que ha permitido que la obra atraiga a todo tipo de público, logrando un espacio de encuentro entre diferentes sectores sociales. “El elenco está integrado por destacados actores y actrices, entre ellos Gustavo Bueno como Coronel Mindreau, Haydeé Cáceres en el papel de Asunta, madre de Palomino, y Óscar Carrillo interpretando al Teniente Silva. Además, hay una inclusión de dos actores jóvenes, Gabriel Gil y Valeria Dorado, que están empezando, y hemos unido lo que podríamos llamar el teatro comercial con el teatro de la elite”, comenta el director.

El único thriller de Mario Vargas Llosa

Publicada en 1986 y traducida a una veintena de idiomas, ¿Quién mató a Palomino Molero? es la octava novela de Vargas Llosa. Basada en hechos reales, es el único thriller del autor, en el que explora los extraños caminos de la naturaleza humana, ambientado en Talara durante la década de 1950.

La historia sigue a Palomino Molero, un joven aviador que desaparece en las afueras de la base aérea de Talara, al norte de Piura. El miedo inunda las calles de Piura y el teniente Silva, junto con el guardia Lituma, se dispone a resolver el caso. Sin embargo, la verdad será muy difícil de descubrir.

Saba asegura que quienes asistan saldrán con un sentimiento de redención: “El público sale redimido, que es exactamente lo que he querido lograr con este espectáculo. Es un homenaje a Vargas Llosa y a la complejidad de nuestras historias”, concluye.

DATO:

La obra se tiene funciones de miércoles a domingos a las 8 p.m. en el Teatro Marsabno. Las entradas se encuentran en Teleticket y en la boletería del teatro.

Temas que te pueden interesar sobre arte:

Videoakt en Lima: bienal que fusiona tecnología y arte en plena revolución digital

Los ojos de Joan Alfaro: El viaje al surrealismo andino a través de una galería

Concientizar a través del arte: la apuesta de Pacífico Seguros por el teatro

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.