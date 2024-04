Aristóteles decía que el fin del teatro era la catarsis. Su teoría hacía referencia al proceso de purificación que se produce en el espectador de una obra, cuando éste se identifica con los personajes y transita por las mismas emociones que están viviendo sobre la escena. Este recurso tan potente fue empleado como parte de la campaña de sensibilización que hizo Pacífico Seguros con su obra ‘No estás Solo’. En conversación con Gestión, Rocío Bouroncle, gerente de Comunicación y Marca de Pacífico Seguros indicó que salir del molde tradicional de comunicación fue todo un reto, pero que dio buenos resultados.

“La idea de hacer una obra de teatro como parte de una campaña de sensibilización fue trabajada junto con la agencia TBWA. Buscábamos ir más allá de los productos típicos de marketing o comunicación, porque queríamos tener un impacto más potente en el público”

En esa búsqueda por una propuesta novedosa que generara acción, Mario Neumann, director creativo de TBWA indicó que surgió la idea de utilizar el arte como una herramienta para la comunicación corporativa.

“Contactamos con LA IRA Producciones para armar esta propuesta y, poco a poco, los actores se fueron sumando a la iniciativa. Así contamos con la presencia de Manuel Gold, Gisela Ponce de León, Érika Villalobos, Liliana Trujillo, Juan Carlos Rey De Castro, Christian Ysla, entre otros”, detalló Mariano.

Según el director creativo de TBWA, la propuesta buscaba tener actores conocidos que pudieran atraer a más personas al teatro. “La respuesta de los actores fue muy buena: no solo aceptaron hacer una obra que significaba un mes y medio de ensayos para solo dos funciones, sino que nos ayudaron a convocar al público y a promover el mensaje de ayuda a través de sus redes. Esto motivó la ayuda a través del arte”.

La puesta en escena

Según Neumann, el reto más grande fue unir el mundo de la publicidad con el del arte y el teatro. Ambos mundos tienen sus propios procesos, criterios y objetivos, asegura.

“Una de las primeras barreras con las que nos encontramos fue convertir historias reales en entretenimiento. No podía sentirse un testimonial, ni que te estábamos hablando de Seguros, ni menos intentando vender uno. Esta etapa fue bastante retadora y tuvimos que trabajar muy, muy de cerca: agencia, productora y cliente, para llegar a los guiones finales”, refirió Neumann.

Por su parte, Bouroncle sostuvo que el componente Pacífico Seguros buscaba que el componente social no se pierda de vista. Por eso, en vez de cobrar entradas, invitaron a que el público asista con un aporte voluntario como donación para el apoyo preventivo ante el posible impacto de las lluvias en el Perú.

Tras dos funciones con un total de 1,200 asistentes, Pacífico Seguros recaudó más de 2 mil productos de abarrotes donados, que se sumaron a los S/50 mil que donó Pacifico para apoyar a las familias damnificadas.

“Ha sido una experiencia realmente muy, muy positiva. No pensamos tener un sold out tan pronto de las dos funciones, pero lo más importante es que nuestro mensaje llegó las personas con estas barreras que a veces tienen barreras ante cierto tipo de productos porque no quieren que les metan publicidad. Y nosotros lo que conseguimos que la gente tuviera estas barreras completamente abajo y pudieran escuchar estas historias reales de una manera muy orgánica”, resaltó Bouroncle.

La apuesta por lo digital

Bouroncle sostiene que la obra ‘No estás solo’ busca innovar en cómo ayudar a generar una conciencia de la importancia de la prevención y evidenciar la importancia de los seguros mediante testimonios reales sus asegurados desde un enfoque lúdico y disruptivo.

Precisamente, una de las aristas de este proyecto fue la apuesta por las redes sociales. Así, la función fue grabada de manera profesional para que, a través de plataformas como YouTube, las personas puedan acceder no solo a la puesta en escena, sino al mensaje que la empresa buscaba dar.

“Tenemos más de 50,000 personas que han consumido las historias que son largas, de 30 minutos al 100%. Entonces, hemos hecho aumentado el alcance que tuvimos con estas 1200 personas que vieron de manera presencial con los productos digitales que sacamos de ello”, señala.

