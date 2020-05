HBO Max se lanza hoy 27 de mayo, y tiene el potencial de ser una de las mejores aplicaciones de televisión en streaming que existen. El único problema es que los consumidores no parecen tener ni idea de lo que hay en ella.

En una encuesta realizada a principios de este mes por Morning Consult y Hollywood Reporter, se pidió a unos 2,000 adultos estadounidenses que eligieran de una lista de programas de televisión y títulos de películas cuáles creen que estarán disponibles en HBO Max, un nuevo servicio similar a Netflix que está siendo introducido por la división WarnerMedia de AT&T Inc. Los resultados deberían preocupar a los ejecutivos de la compañía:

Como muestra el estudio, casi ninguno de los encuestados sabía que HBO Max sería el destino exclusivo de transmisión de las exitosas comedias “Friends” y “The Big Bang Theory”, derechos de contenido muy solicitados que WarnerMedia supuestamente gastó más de US$ 900 millones de dólares para asegurar el nuevo servicio. Tampoco era evidente para los encuestados que las películas de DC Comics y “Plaza Sésamo” residirían en HBO Max.

HBO se ha mantenido como una fuerza propia por tanto tiempo que la mayoría de la gente no se da cuenta de que comparte una compañía matriz con los estudios de Warner Bros. y otras cadenas de televisión, como Cartoon Network, TBS y Turner Classic Movies. Es una lástima, ya que la misma encuesta mostró que la inclusión de tal contenido haría que muchos consumidores se suscribieran.

La respuesta más reveladora, sin embargo: La mayoría de los encuestados ni siquiera pensó que “Juego de Tronos” - la primera serie de los 47 años de historia de HBO - sería accesible a través de HBO Max, a pesar de que tiene “HBO” en el nombre. Los consumidores pueden ser perdonados por la confusión. La experiencia de los americanos hasta ahora con las aplicaciones de streaming-TV es que nada es intuitivo y todo es difícil de encontrar. Por ejemplo, no es como si ESPN+ fuera una réplica digital de ESPN regular; es un producto completamente diferente. Y durante años “Friends” ha estado disponible en Netflix, por lo que los jóvenes sólo lo conocen como un programa de Netflix. Sin conocer la propiedad de HBO y los recientes acuerdos de WarnerMedia, no hay una razón obvia para que Central Perk esté en la misma cuadra de Plaza Sésamo, a la vuelta de la esquina de Westeros en el continente de HBO Max. Para hacer las cosas más confusas, la transmisión regular de HBO (a través de la aplicación HBO Now) y la suscripción a HBO Max cuesta exactamente lo mismo: 15 dólares al mes.

Disney+, que ha registrado más de 50 millones de usuarios desde su lanzamiento en noviembre, no comparte el enigma de la marca HBO Max. Lo único que los encuestados parecían saber con seguridad es que “El Mandaloriano” no es parte de HBO Max. Y eso es probablemente porque Walt Disney Co. ha reestablecido con mucho éxito “La Guerra de las Galaxias” como una propiedad de Disney, a pesar de que sólo ha sido dueño de la franquicia desde 2012. Lo mismo ocurre con Pixar y Marvel. Es por esa razón que la mayor caída de Disney+, al estar tan estrechamente enfocada en los superhéroes y la programación para niños, también puede ser una fortaleza.

El mayor reto para otros servicios de streaming puede ser crear lealtad cuando los espectadores no están seguros de qué esperar. El alejamiento del visionado de citas en la televisión por cable significa que aunque somos leales a determinadas series y trilogías, no necesariamente sabemos (o nos importa) a qué cadenas o estudios están vinculados.

Para WarnerMedia, todavía hay una poderosa ventaja en continuar usando el nombre de HBO para su nuevo producto - de inmediato le dice a la gente que espere un gran contenido (y esperemos que la calidad no se sacrifique mientras se trata de mantenerse al día con la fábrica de producción de Netflix). Al mismo tiempo, hace difícil y costoso educar a los consumidores sobre lo que es HBO Max. Esto es especialmente cierto cuando parte de su contenido es temporalmente licenciado por sus propios competidores, como “Los poderosos patos” y “X-Men: Dark Phoenix” de Disney, gracias a acuerdos de distribución anteriores a las guerras de streaming. (Recuerda, “X-Men” es Marvel, no el Universo Extendido de DC.)

HBO Max podría darle a otras aplicaciones una carrera por su dinero. ¿Pero cómo explicas fácilmente que es como la HBO normal, pero tiene todas estas otras cosas que probablemente te gusten también, y sin embargo no cuesta nada extra? Buena suerte para encajar eso en un anuncio convincente.