Que el coronavirus no detenga nuestras ganas de entrenar y estar en forma. Si bien todavía no es posible ir al gimnasio, tenemos la opción de montar uno propio en casa. Hacerlo va a significar una inversión, pero también puede ofrecer múltiples beneficios, por ejemplo, seguir disfrutando del ejercicio sin exponernos al virus.

Acondicionar un gimnasio casero pero funcional dependerá de los objetivos de cada persona; sin embargo, hay ciertos implementos básicos que nunca pueden faltar y que servirán tanto para aquellos que recién se inician en el mundo del ejercicio como para los más expertos.

Una trotadora, una elíptica o una bicicleta estacionaria son buenas opciones para hacer ejercicio en casa. (Foto: Pixabay)

Espacio ideal

“La comodidad es un aspecto fundamental para el entrenamiento, por eso, primero hay que encontrar una buena ubicación para colocar los instrumentos que adquiramos. Lo mejor es que el espacio elegido sea amplio, ventilado y cuente con buena iluminación. Las paredes de colores claros y los cuadros decorativos ayudaran a no perder la motivación”, explica Zezetti Noriega, jefa de Deportes de la PUCP.

Por otro lado, un equipo de sonido hará que las rutinas sean más amenas; un televisor, según el ejercicio que sea realice, servirá para ver tutoriales; mientras que un espejo de cuerpo completo valdrá para verificar si debemos de corregir alguna postura.

Máquinas y mancuernas

En cuanto a los implementos que no deben faltar en un gimnasio casero, Noriega considera esencial tener al menos un equipo cardiovascular, ya sea una trotadora, una elíptica o una bicicleta estacionaria. “Al adquirirlos hay que mirar hasta cuánto peso soportan. De preferencia tiene que ser de 100 kg hacia arriba, de lo contrario, en pocos meses acabarán desarmándose”, recomienda.

Jaime Yzaga, extenista y gerente de Sportlife, recomienda evitar los ejercicios con pesas libres. “En casa no contamos con la asesoría de un entrenador, por lo que –si somos principiantes– podríamos lesionarnos”, dice. En su defecto, recomienda las máquinas modulares o multifuncionales, que permiten trabajar de manera segura varias partes del cuerpo a la vez.

Además de las máquinas, Noriega e Yzaga también creen que es importante el uso de mancuernas, ya que sirven para realizar una infinidad de ejercicios. Que sean de uno, dos o tres kilos es suficiente para alguien que recién inicia. Y como herramientas adicionales aconsejan tener una soga para saltar, bandas elásticas y una pelota de pilates.

Por último, Enrique Mosquera, fitness manager de Bodytech, recalca no olvidar usar el vestuario adecuado. “Algunas personas piensan que por estar en casa no requieren usar zapatillas o ropa deportiva, lo que es un gran error. Las zapatillas ayudan a mantener la estabilidad y no deslizarse. En tanto que la ropa deportiva está diseñada justamente para ayudar al cuerpo a transpirar”, señala.

¿Cuánto cuesta implementar un gimnasio en el hogar? Los presupuestos variarán en función al equipo por el que se opte, al modelo y a la marca. Si consideramos adquirir al menos una maquina cardiovascular, un modular y mancuernas, la inversión podría bordear los cinco mil soles. En base a esa combinación básica es posible ir añadiendo otros complementos.