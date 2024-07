Drake perdió US$ 300,000 después de apostar en el partido. No es una cantidad devastadora para el exitoso rapero canadiense, pero sí marca su tercera pérdida significativa después de apostar por perdedores en las últimas semanas.

El mes pasado, Drake apostó US$ 500,000 a que los Dallas Mavericks vencerían a los Boston Celtics en las Finales de la NBA. Minutos después, apostó una cantidad similar a que los Edmonton Oilers de la Liga Nacional de Hockey derrotarían a los Florida Panthers en las finales de la Copa Stanley. Ambas apuestas fracasaron, lo que le impidió cobrar US$ 1.4 millones y US$ 1 millón, respectivamente.

Drake publicó un recibo de su apuesta Canadá-Argentina en Instagram antes del partido de la Copa América con la leyenda “This could get Messi” —un juego de palabras en inglés para decir “Esto podría complicarse”— junto con un emoji de la bandera canadiense. También etiquetó a Stake, la empresa australiana de juegos de azar con la que supuestamente tiene un acuerdo de patrocinio por US$ 100 millones al año, con la que hizo la apuesta.

Si Canadá hubiera derrotado a Argentina, la favorita del campeonato, el rapero habría recibido US$ 2.9 millones, una cantidad determinada en parte por la valoración del bitcóin.

En cambio, Argentina ganó 2-0, con un segundo gol de Lionel Messi. Después del partido, los campeones del mundo publicaron una foto con la frase “Not like us” (No como nosotros), una referencia al título de la canción de Kendrick Lamar que fue la última entrada en una disputa entre él y Drake.

Argentina jugará contra Colombia en la final en el Hard Rock Stadium de Miami este domingo.

Not like us, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024