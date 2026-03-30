Zúrich, Oslo y Ginebra son las ciudades con mejor equilibrio entre bienestar y tecnología, mientras que Santiago, en el puesto 120 global, es la urbe latinoamericana con mejor nota, según la nueva edición de la clasificación de 148 “ciudades inteligentes” que elabora anualmente la escuela de negocios IMD.

El podio de 2026 es idéntico al de 2025, mientras que Londres y Copenhague suben dos puestos para ocupar el cuarto y el quinto lugar, beneficiadas de las bajadas de Dubái y Abu Dabi.

Medellín, la ciudad latinoamericana mejor ubicada en 2025, baja tres puestos para ocupar el 121, uno por debajo de la capital chilena, mientras que la tercera urbe de América Latina mejor posicionada es Ciudad de México, en la posición 123.

Otras ciudades latinoamericanas incluidas y también en bajas posiciones son San José (puesto 129), Brasilia (133), Buenos Aires (134), Bogotá (135), San Juan (137), Sao Paulo (140), San Salvador (141), Lima (144), Ciudad de Guatemala (147) y Río de Janeiro (148 y última).

La clasificación se calcula mediante encuestas a los habitantes de cada ciudad sobre el acceso a herramientas tecnológicas para facilitar servicios y participación, pero también sobre indicadores de bienestar tales como calidad de la sanidad, tráfico, espacios verdes, oportunidades de trabajo o percepción de la corrupción.

En la lista destacan las ciudades chinas, con Pekín en el puesto 16, Shanghái (20) y Hong Kong (21), mientras que las grandes urbes estadounidenses ocupan posiciones más discretas: Washington la 39, Nueva York (45), San Francisco (72) y Los Ángeles (73).

Algunas grandes ciudades europeas ocupan puestos sorprendentemente bajos: Bruselas está en el 59, París en el 71, Milán el 101, Lisboa el 117, y Roma, en la posición 143, es sexta empezando por la cola.

La capital japonesa, Tokio, también ocupa discretas posiciones tanto en esta edición (98) como en la del pasado año (108).

“La ‘inteligencia’ de una ciudad no se basa sólo en las últimas tecnologías, pues las puntuaciones altas suelen coincidir con percepciones ciudadanas de buen gobierno, transparencia, y servicios digitales efectivos”, subraya IMD.

Los habitantes de las ciudades en las posiciones más altas “tienden a percibir mayor transparencia en ellas y están más activamente involucrados en los procesos que crean su calidad de vida”, añade la escuela de negocios de Lausana.