WhatsApp. (Foto: AFP)
Redacción Gestión
Los usuarios de WhatsApp Web reportaron una caída global, que incluye fallas de acceso a nuevas sesiones desde el Perú y otros países de America Latina.

Los seguidores confirmaron en la red social X

En una encuesta realizada por el canal de WhatsApp de Andina, el 30% señala que no puede usar la versión de computadora de la aplicación de mensajería.

En el Peru, WhatsApp es tendencia número 18 en la red social X, sumando 161,000 publicaciones en todo el mundo. Los usuarios de redes sociales señalan que sus chats desaparecen o que no termina de cargar la conversión desde el navegador web. Sin embargo, desde sus smartphones sí se puede chatear.

Por su parte, el sitio web oficial de Meta Status -que presenta la disponibilidad de los servicios de Meta, incluyendo WhatsApp- precisa que el API de WhatsApp Business está presentado fallas en su última actualización.

