Hay quienes encontraron en la inteligencia artificial un gran soporte para realizar trabajos, ajustar presentaciones o encontrar las palabras correctas para armar una presentación importante y la usan para todo, incluso para crear fotografías o mejorar la toma de decisiones. Si eres de los que trabaja desde su celular usando WhatsApp o es la vía que empleas para contactar a tus clientes, hoy te explico cómo sacarle el máximo provecho al nuevo asistente con IA llamado “Writing Help”, una nueva función que promete cambiar la forma en que redactas tus mensajes.

La herramienta permite reformular, corregir o ajustar el tono de un texto antes de enviarlo. De esta manera, puedes hacer que tu mensaje suene más profesional, divertido, amigable o simplemente distinto, según lo que necesites en cada conversación.

La función de WhatsApp con IA permite corregir y reformular textos sin comprometer la privacidad de tus conversaciones. | Crédito: WhatsApp

Uno de los puntos clave es que WhatsApp asegura que esta función no compromete la privacidad de los usuarios. Gracias a la tecnología Meta Private Processing, ni Meta ni WhatsApp leen los mensajes originales ni las sugerencias generadas por la IA. Todo ocurre de manera local, garantizando que tus conversaciones sigan siendo privadas.

Cómo activar ‘Writing Help’ en WhatsApp

Según el blog de WhatsApp, si quieres probar la nueva función, solo debes tocar el ícono de lápiz que aparece al redactar un mensaje. Allí se desplegarán las opciones de reescritura que la IA pone a tu disposición.

Por ahora, “Writing Help” está disponible únicamente en inglés y en algunos países seleccionados como Estados Unidos, pero se espera que con el tiempo se expanda a más idiomas y regiones.

Esta función compite con las herramientas que Apple incluye de serie en sus iPhone, pero tiene la ventaja de estar incorporada directamente en WhatsApp.