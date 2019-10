La tecnología y las distintas aplicaciones que existen en la actualidad han facilitado la convivencia de las personas. Ahora puede viajas a cualquier país y comunicarte sin ningún problema en el idioma natal de tu destino gracias a que existen herramientas que te ayudan con la traducción.

Google Translate, por ejemplo, es la aplicación del gigante de Internet que más usan las personas en el mundo. Además de transcribir un texto en otro idioma, hace algún tiempo habilitó la opción de voz, haciéndolo aún más fácil. Pero, ¿sabías que ahora también puedes utilizar la cámara de tu teléfono inteligente para traducir algo? Varios medios han dado cuenta sobre esta opción, entre ellos Xataka, que además compartió las mejores aplicaciones para traducir texto con la cámara de tu móvil en tiempo real.

¿Cómo funcionan estas apps? Utilizan la cámara de tu Smartphone para sacar una foto al texto que quieres traducir, lo procesa online y lo traduce en tiempo real superponiendo la traducción sobre el texto original en realidad aumentada.

Microsoft Traductor te permite traducir tanto textos como audios, incluyendo conversaciones grupales y tiene la función de traducción de textos con la cámara. (Foto: Microsoft Traductor)

Si te vas de viaje al extranjero, donde no hablan tu idioma, ya no será un problema, por ejemplo, que estés en un restaurante y no entiendas la carta de menú. O, quizás, cuando no entiendas una nota en la calle, un cartel o cualquier tipo de texto. Para ello, solo necesitas descargarte las siguientes apps:

• MICROSOFT TRANSLATOR

Microsoft también tiene su propia alternativa de traducción, gratuita y bastante completa en funciones. Te permite traducir tanto textos como audios, incluyendo conversaciones grupales y tiene la función de traducción de textos con la cámara, aunque no es tan avanzada.

De momento la traducción no es en tiempo real, tienes que tomar una foto para que recién procese la traducción y superponer el texto sobre la imagen.

Disponible para Android e iOS

• GOOGLE TRANSLATE Y GOOGLE LENS

Google Translate, tanto en su aplicación nativa como en Google Lens. Lens es una app para el reconocimiento de todo a lo que apuntes con la cámara, utiliza el motor de Google Translate para reconocer textos y traducirlos. En iOS primero debes entrar a la app de Google para encontrar las funciones de Lens y la traducción en tiempo real.

En cualquiera de los dos casos, puedes traducir en tiempo real sin sacar una foto utilizando la cámara, siempre y cuando sea un idioma que soporta la función. Solo apuntas al texto y sobrepondrá en realidad aumentada la traducción. También permite utilizar cargar fotos que tengas en tu móvil para poder reconocer y traducir el texto.

Disponible para Android e iOS

• ITRANSLATE

iTranslate tiene soporte para 100 idiomas. Sus principales funciones son las de traducir textos o páginas web, iniciar conversaciones de voz, y buscar palabras, significados o incluso conjugaciones verbales. En cuanto a la función de traducción por cámara, tienes que sacar una foto a algo que contenga un texto que quieres traducir, recortarla para dejar sólo el texto e iniciar la traducción.

Si bien es una buena aplicación (en 2015 fue una de las mejores de la App Store de Apple) iTranslate tiene una parte negativa: para tener la función de traducción por cámara tiene que pagar mensualmente el iTranslate Pro.

Disponible para Android e iOS

• CAMERA TRANSLATOR: TRANSLATE+

Esta aplicación está diseñada para traducir todo tipo de textos y documentos con tu teléfono móvil. Tiene un reconocimiento por IA (Inteligencia artificial) que utilizará con la cámara para escanear y traducir, tiene un soporte para más de 100 idiomas. Solo apunta con la cámara y pulsa en el botón para traducir.

La aplicación reconoce textos en diferentes formatos dentro de documentos, imágenes y fotografías que subas con formatos como png o jpg, además, te permite editar los textos escaneados y copiarlos para compartirlos.

Disponible para iOS

• NAVER PAPAGO

Esta app se ha estado consolidando como una buena alternativa. En Google Play y la App Store tiene calificaciones de 4,3 y 4,7. Sin embargo, al no contar con el músculo de las principales traductoras, solo cuenta con 15 idiomas incluyendo español, inglés, alemán, ruso, japonés, chino, vietnamita, o tailandés.

Además de traducción de textos, webs, escritos, conversaciones o voz, la app también cuenta con un traductor de imágenes. La forma de usarlo es la misma de todas: sacas una foto, la app la reconoce automáticamente y muestra la traducción.

Disponible para Android e iOS

• YANDEX.TRANSLATE

Yandex es el principal buscador ruso y entre sus funciones está también el traductor de imágenes. Te permite traducir aún sin conexión descargando los idiomas gratis, y tiene cerca de 90 idiomas disponibles para traducciones.

Para traducir una imagen sí necesitar conectarte a Internet y funcional igual que el resto de apps con esta función.

Disponible en Android e iOS

• WAYGO

Esta aplicación solo traduce textos en inglés, chino, japonés y coreano, pero lo puede hacer sin conexión a Internet. Por lo tanto, si viajas a algún país asiático y tienes conocimientos de inglés, esta aplicación es imprescindible.

Cabe mencionar que el modo gratuito está limitado a apenas 10 traducciones diarias, por lo que si quieres que todo esté desbloqueado tendrás que tener la versión pagada.

Disponible para iOS