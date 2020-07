En los últimos años, se han hecho innumerables predicciones de que la industria tecnológica mundial sufrirá una ruptura dolorosa debido a las tensiones entre Estados Unidos y China. El daño real ha sido sorprendentemente difícil de detectar.

El año pasado, Apple realizó más de US$ 100 millones de ventas por día en China, mientras que Huawei reportó ingresos récord a pesar de la campaña de Estados Unidos para perjudicarla.

Los inversores han acumulado acciones de las empresas tecnológicas, impulsadas por la perspectiva de nuevas tecnologías como 5G y una pandemia que está obligando a miles de millones de clientes a gastar más tiempo y dinero en línea. A juzgar por las ventas, ganancias y retornos de los accionistas, ha sido una época dorada para la tecnología estadounidense y china. La industria ahora tiene una capitalización de mercado colosal de US$ 20 billones y representa una cuarta parte del valor bursátil del mundo.

Sin embargo, si examina los eventos de las últimas dos semanas, puede sentir la división que está por venir. El 6 de julio, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que la administración estaba considerando prohibir TikTok, una aplicación china que es muy popular en Occidente. Esto siguió a la decisión de India una semana antes de prohibirlo, y otras 58 aplicaciones chinas, después de peleas letales entre soldados en el Himalaya. Gran Bretaña y Francia están considerando dejar de lado a Huawei de sus redes 5G.

Entre el 6 y 7 de julio, Facebook, Google, Microsoft y Twitter dijeron que dejarán de cooperar con las autoridades de Hong Kong por el momento, debido a la introducción de la brutal ley de seguridad de China allí. Y SMIC, el aspirante a líder de semiconductores de China, acaba de decir que recaudará US$ 7,000 millones en una cotización en bolsa respaldada por el estado en Shanghái, tras dejar de cotizar en Nueva York el año pasado. Los ingresos se utilizarán para aumentar la capacidad de fabricación de chips local de China.

La división está sucediendo a dos velocidades. Los universos de software y de internet estadounidense y chino se dirigen a la velocidad de la luz hacia una separación total. Nunca estuvieron particularmente conectados: las empresas de software estadounidenses realizaron solo el 3% de sus ventas en China el año pasado, y China ha mantenido a sus usuarios de internet aislados del mundo. La factura por cerrar la tienda y encontrar productos sustitutos suele ser baja.

TikTok crea pocos empleos y paga poco o ningún impuesto en Estados Unidos o la India, por lo que el costo principal de prohibirlo son adolescentes hoscos. Del mismo modo, Facebook y las otras firmas que toman posición en Hong Kong hacen poco o ningún negocio en China. Dos excepciones importantes han sido el software de oficina de Microsoft y, especialmente, el sistema de aplicaciones de Google como Gmail y Maps, que se encuentra en teléfonos de fabricación china vendidos en todo el mundo.

La inclusión de Huawei en la lista negra de Estados Unidos ha cortado al segundo mayor vendedor de teléfonos del mundo de algunas de las aplicaciones más populares del mundo. Las empresas chinas de teléfonos están compitiendo para desarrollar una alternativa. Los mundos de software estadounidense y chino se están convirtiendo rápidamente en universos completamente separados.

El hardware se mueve mucho más lentamente. Esto se debe a que está más integrado a nivel mundial e implica US$ 1 billón en plantas físicas y US$ 400,000 millones en inventarios. A finales de este año, Apple lanzará un nuevo teléfono 5G que seguirá dependiendo del mismo gran grupo de fabricación en China que utilizó hace cinco años.

Aun así, las placas tectónicas están cambiando. Debido a un nuevo conjunto de restricciones estadounidenses sobre el uso de herramientas de fabricación de chips implementadas en mayo, Huawei puede quedarse sin existencias de sus chips especializados a principios del 2021 y tendrá que luchar para encontrar una alternativa. Eso será engorroso y costoso.

La recaudación de capital de SMIC muestra que China tiene la intención de crear un gigante de chips a la par con Intel o TSMC de Taiwán, aunque tomará años hacerlo. Si Gran Bretaña y Francia eventualmente abandonan Huawei, cambiarán a usar Nokia y Ericsson en sus redes, lo que será costoso y tomará varios años.

Si las espinas ahora parecen inevitables, habrá algunas sorpresas. Una es cómo se dibujan las dos tecnosferas de influencia. Los políticos estadounidenses tienden a suponer que el mundo usará los productos de Silicon Valley, pero muchos países pueden aliarse con el sistema tecnológico de China o cubrir sus apuestas.

India está helada con las firmas digitales estadounidenses y chinas y espera construir sus propios líderes, aunque todavía no puede competir en hardware. Otra sorpresa es cuánto podría costar la división.

La industria mundial de hardware que cotiza en bolsa tiene gastos anuales de US$ 600,000 millones, muchos de los cuales pueden necesitar ser replicados. Muchas empresas clave, incluidas Apple y TSMC, dependen igualmente de Estados Unidos y China y no tienen un plan claro para hacer frente a una división más profunda. La división tecnológica está en marcha. No asuma que sucederá de manera segura.