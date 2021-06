La startup Archer Aviation Inc., respaldada por United Airlines, presentó su futuro avión eléctrico en la congestionada ciudad de Los Ángeles, una de los puntos donde la compañía anticipa que algún día transportará a los clientes desde y hacia el aeropuerto.

El llamado vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical Maker tendrá un alcance de 96 km y volará a 240 km/h cuando entre en servicio comercial en el año 2024, según dio a conocer Archer, empresa con sede en Palo Alto, California.

Los ejecutivos de la startup debutaron con su vehículo Maker en un evento el jueves último por la noche en Hawthorne, California, a unos 8 km del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La compañía también planea operar en Miami.

Las aerolíneas y otras compañías ven un futuro en el que estos pequeños aviones eléctricos, libres de emisiones de carbono conocidos como eVTOL ayuden a aliviar la congestión del tráfico al trasladar a los pasajeros.

United Airlines Holdings Inc. ha invertido US$ 20 millones en Archer, que dijo en febrero que planea fusionarse a finales de este año con una Sociedad de Adquisición con Fines Específicos (SPAC, por sus siglas en inglés) supervisada por el banquero Ken Moelis. Ese acuerdo valorizó a la startup en US$ 3,800 millones. United también planea adquirir hasta 200 Makers de Archer si la aeronave satisface sus necesidades operativas y de rendimiento.

El debut público de Maker ocurrió el mismo día que el rival de United, American Airlines dijo que preordenaría 250 aviones eléctricos VA-X4 de cuatro asientos desarrollados por Vertical Aerospace Group Ltd., con sede en el Reino Unido. American también dijo que había invertido US$ 25 millones en Vertical. Asimismo, otras dos empresas de eVTOL, Joby Aviation y Lilium GmbH, han acordado cotizar en bolsa mediante fusiones de SPAC.

El desarrollo de Maker se ha visto ensombrecido por los litigios. El desarrollador rival Wisk Aero LLC, demandó a Archer en un tribunal de Estados Unidos en abril, alegando el robo de su tecnología. Wisk, una empresa respaldada por Boeing Co. y Kitty Hawk Corp. propiedad del multimillonario de Google, Larry Page, alega que exempleados tomaron archivos y diseños secretos de la empresa antes de ir a trabajar para Archer.

El 1° de junio, Archer presentó una moción negando las acusaciones de Wisk y le pidió a un juez que desestimara la demanda.