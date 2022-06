Asimismo, el Ranking Mundial de Innovación, publicado por la OMPI, ubica al Perú entre los países con mayor desempeño en materia de innovación a nivel mundial.

En esa línea, el estudio de IDC IT Services Tracker Perú 2021H2 precisa que el mercado peruano experimentó una mejora en el segundo semestre del 2021.

El gasto tecnologías de la información (TI) en Perú mejoró con una inversión de US$ 1,100 millones en servicios de tecnología de la información en el año 2021, ubicándolo como el quinto país en Latinoamérica que más invirtió durante el segundo semestre del 2021.

Dentro de los gastos en servicios de TI que se efectuaron en el sector empresarial, estuvo en primer lugar la migración a la nube con US$ 426.6 millones, seguido por big data & analytics con US$ 362.3 millones, ciberseguridad con US$ 239.4 millones y, finalmente, inteligencia artificial con US$ 74.5 millones.

Para Hugo Goicochea, CEO de Canvia, este crecimiento en el desarrollo e inversión en servicios de TI es una buena señal sobre el camino que está tomando el sector empresarial hacia la evolución digital de sus servicios.

“Según IDC, para el 2022, se espera una inversión mayor de aproximadamente de US$ 1,200 millones”, detalló a gestion.pe.

“Ser capaz de desarrollar modelos de negocio nuevos, basados en capacidades digitales, es uno de los desafíos a los que se enfrentan muchas empresas en el Perú dentro de la dinámica de cambio acelerado del mundo actual”, agregó.

Goicochea dijo además que la tendencia apunta a que las empresas implementen más soluciones digitales para incrementar la eficiencia en sus procesos y sus costos. “Principalmente las organizaciones están invirtiendo más en data & analytics, desarrollo de aplicaciones en la nube, ciberseguridad y automatización”.

Aún por desarrollar

El reporte señala que el mercado peruano está aún inmaduro en la adopción de software de big data & analytics con respecto a otros países de la región.

Mientras que a nivel de Latinoamérica la inversión ha superado los US$ 8,000 millones, en el Perú el monto es mejor a los US$ 400 millones.

Por el contrario, el informe señala que el principal espacio de crecimiento en el mercado peruano está en la ciberseguridad.

Dato

El estudio IDC IT Services Tracker 2021H2 Perú menciona que Canvia ocupa el primer puesto en servicios a los sectores de comercio y manufactura con una participación del 28%.

