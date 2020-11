Con un déficit de más 17,000 personas, Perú es el quinto país en América Latina con mayor demanda de profesionales TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), principalmente relacionados a ciberseguridad, desarrollo de software e inteligencia artificial.

Así lo revela un estudio de Prospección del mercado de TI en Perú realizado por la oficina Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

En diálogo con Gestión.pe el director de Procomer, Álvaro Piedra, señala que con esta posición Perú se convierte en uno de los mercados regionales donde a las empresas se les dificulta encontrar empleados calificados del sector, pese a tener los recursos académicos.

En tal sentido, dijo que la escasez en profesionales no se explica por un faltante académico, ya que en Perú la enseñanza de estos estudios no es lejana.

Y es que de acuerdo al estudio, en el país existen 51 universidades públicas y 92 privadas con una alta oferta de carreras tecnológicas, en tanto existen cerca de 224 programas de grado en áreas de Ingeniería en sistemas, informático y telecomunicaciones.

“Es probable que el déficit atienda a factores como la poca promoción de estas carreras o la brecha digital que se vive en algunas regiones del país”, dijo.

En tal sentido, consideró que la primera acción a realizar es acortar la brecha digital en el país, junto a una promoción de estas carreras.

Precisó que desde el Gobierno se deberían buscar programas para fortalecer competencias y acercar estos profesionales a las empresas, startups, entre otras organizaciones, pues de esta manera podría descentralizarse los negocios TIC, debido a que la mayoría está en Lima Metropolitana (53%).

Sostuvo que del 2015 a 2025, el crecimiento de la demanda de profesionales TIC en el sector superará el 10%, lo que se traduciría en unos 400,000 nuevos empleos en el mundo.

Agregó que las condiciones macroeconómicas posicionan a Perú como uno de los mercados con mejor desempeño regional, pues es la cuarta economía más grande de Sudamérica. Sin embargo, este crecimiento económico genera un entorno competitivo para los negocios, no se ve reflejado por igual en el desarrollo del sector TIC’s.

Demanda insatisfecha de recurso humano en el sector TIC en América Latina (2019) Pos. País Cantidad de personas Brecha (% total de la oferta) 1 Brasil 161,581 36% 2 México 148,050 33% 3 Colombia 25,195 22% 4 Venezuela 23,167 56% 5 Perú 17,148 31% 6 Argentina 12,771 30% 7 Ecuador 9,201 31% 8 Rep. Dominicana 6,639 37% 9 Chile 5,302 9% 10 Costa Rica 3,566 18% Otros 36.529 26% Total general 449,149 Fuente: Prospección del mercado de TI en Perú - Procomer

Reclutamiento y proyecciones

En términos de reclutamiento, el ejecutivo señaló que el 42% de las empresas TIC’s peruanas tienden a buscar personal completamente capacitado, una tasa mayor al promedio de América Latina (33%).

De este modo, la retención es una de las más altas de la región, con el 56% de las empresas que no tienen problemas en conservar su personal.

Precisó que con la pandemia del COVID-19 la demanda de profesionales TIC aumentó el interés; sin embargo, aún considera que no ha sido lo suficiente para acortar significativamente este déficit.

“Calculamos que para el 2021, la demanda aumentará más de lo que se tenía previsto años anteriores. La crisis sanitaria ha sido un contexto favorable para que el sector TIC muestre su potencial de crecimiento”, dijo.

Piedra mencionó que en la oferta exportable costarricense, las TIC es un sector dinámico y fuerte. Prueba de ello es la realización de una misión comercial virtual en donde un grupo de 11 empresas TIC, interesadas en el programa Innóvate Perú, tendrán la oportunidad de acercarse al mercado peruano.

Se espera que esta actividad permita más de 80 citas de negocios que se traducirá en intercambios comerciales efectivos.

Batería de habilidades blancas demandas

por el sector TIC Peruano Dominio de idioma inglés Administración de proyectos Comprensión del impacto de la red y la tecnología

en el negocio Resolución de problemas Creatividad e innovación Trabajo en equipo Destrezas de comunicación Conocimiento del sector Actitud de emprendedor Fuente: Prospección del mercado de TI en Perú - Procomer

Balanza comercial

Hasta el mes de octubre del 2020, el intercambio comercial entre Perú y Costa Rica ascendió a US$ 69.6 millones, con una balanza comercial para el Perú de US$ 9.7 millones. Las exportaciones de Costa Rica hacia el mercado de Perú alcanzaron los US$ 29.9 millones; mientras que las exportaciones peruanas solo fueron de US$ 39.7 millones.

Para el resto del año, pese al escenario de pandemia por el coronavirus que ha provocado la contracción de la demanda internacional, la proyección es mantener las mismas cifras.

Entre los principales productos exportados desde Perú destacan las uvas, cajas de papel o cartón arrugado, tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales, y harina de pescado. Los importados son pilas y baterías de pilas, medicamentos para uso humano, e instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria.

Balanza comercial entre Perú y Costa Rica

(En S/ Mlls.)

2017

2018

2019 2020

(Enero - octubre) Exportaciones

66’845,680

67,075,617

61’173,523

39’671,420 Importaciones

24’411,962

24’757,943

21’542,907

29’968,287 Balanza comercial

41’433,717

42’317,674

39’360,615

9’703,133 Intercambio comercial

90’257,642

91’833,559

82’716,430

69’639,706 Fuente: Prospección del mercado de TI en Perú - Procomer

El dato

Perú es uno de los países en Sudamérica con mayor inversión en tecnología, destinando el 2.57% del PBI, por encima del promedio en Latinoamérica (2.06%).

