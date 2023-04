La inversión privada mundial en inteligencia artificial (IA) disminuyó en el 2022 con respecto a 2021 un 26.7 %, por primera vez en una década, en un contexto en el que crece la preocupación de los legisladores y en el que se multiplican las publicaciones sobre esta tecnología.

Según el último informe del índice de IA 2023 de la Universidad de Standford (Estados Unidos), la inversión cayó hasta los US$ 91,900 millones.

Más leyes relacionada con la IA

Aunque la inversión privada desciende, el interés en los gobiernos crece. Tras un análisis de los procedimientos legislativos de 127 países, este informe pone de manifiesto que el número de proyectos de ley relacionados con la IA pasó de uno en el 2016 a 37 en el 2022.

LEA TAMBIÉN: La UE busca la fórmula para regular ChatGPT

Todo ello en el año de la irrupción del sistema ChatGPT, de la empresa estadounidense OpenAI, que ha propiciado que la IA haya experimentado un auténtico bum, al tiempo que han surgido voces de alerta sobre esta tecnología.

Un grupo de científicos ha alertado, en un artículo de la revista Science, de los riesgos de la IA y de sus posibles consecuencias catastróficas, todo ello después de que 5,500 expertos de todo el mundo publicaran una carta abierta en la que abogaban por pausar durante un tiempo los experimentos con la IA más potente y avanzada, la llamada “generativa”.

La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones previas de investigación a OpenAI por un posible incumplimiento de la normativa española y europea.

Italia ha ido más allá e incluso ha bloqueado ChatGPT, al considerar que no ha respetado la ley de protección de datos de los consumidores.

No obstante, según este informe las empresas que han integrado la IA en sus ofertas comerciales han logrado reducciones de costos y aumentos de ingresos.

Los chinos, los más entusiastas

En cuanto a la opinión pública relacionada con la IA, varía mucho según el país y los chinos se sienten mucho más positivos acerca de los beneficios de los productos y servicios de IA que los estadounidenses.

Estados Unidos sigue a la cabeza de la inversión privada en IA, hasta el punto de que más de la mitad de los US$ 91,900 millones destinados a esta área en el mundo lo acapara este país, con US$ 47,400 millones, según este informe.

China es el segundo con una inversión 3.5 veces menor, unos US$ 13,400 millones, seguido ya de lejos por el Reino Unido, con US$ 4,370 millones.

El área que mayor inversión acaparó fue el de la medicina y la salud, con US$ 6,100 millones, seguido del procesamiento y la nube de datos, con US$ 5,900, y las empresas fintech, con US$ 5,500 millones.

El bum de los “chatbots” o robots de conversación ha empujado a las grandes tecnológicas a una nueva carrera competitiva, con Estados Unidos y China a la cabeza, en un mercado en el que se juegan millones de usuarios.

ChatGPT usa un tipo de algoritmo que trabaja sobre la base de 300,000 millones de palabras y 570 gigabytes de registros de datos.

OpenAI es la compañía tecnológica responsable de ChatGPT, en la que Microsoft invirtió en 2022 unos US$ 1,070 millones, a los que quiere sumar otros US$ 10,700 millones.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.