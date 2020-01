A través de Open PUCP y Mining Lab Challenge de Nexa, estas empresas presentan innovaciones para realizar inspecciones seguras, automatizar procesos mineros y formar comunidades más independientes a nivel financiero.

Inventum y su anhelo por automatizar

Detener una máquina cuesta miles de dólares por hora a la industria. Para evitar ese alto costo a las empresas, Inventum diseña cerebros industriales desde los cuales estudiantes y profesionales aprenden a automatizar maquinaria pesada, por ejemplo.

“Las universidades equipaban sus aulas con simuladores del extranjero que cuestan hasta US$ 150,000. Nuestros equipos no alcanzan ni la décima parte de esa inversión”, sostiene César Coasaca, cofundador del equipo. Además, la startup ha diseñado ‘Pukio’, un generador de agua a partir de aire en zonas alejadas. “´Podrá abastecer a comunidades que exigen agua no contaminada”, sostiene Coasaca, quien apunta que tecnología escalada es posible obtener una planta que abastezca 10,000 litros al día.

Tumi Robotics y su reto en exploración

Antamina, Nexa y Minsur son clientes de la startup Tumi Robotics que realiza inspecciones con robots personalizados para la necesidad de cada empresa. “La minería tiene el capital para invertir en esta tecnología. Luego de equiparnos podremos acceder a otros sectores”, asegura Francisco Cuéllar, socio fundador de la firma, pues “la industria pesquera está dispuesta a comprar la información obtenida a partir de exploración submarina para descubrir zonas de utilidad para actividades extractivas”.

El equipo hace diagnósticos y peritajes con softwares que permiten ver más allá del ojo humano. Con robots se evita exponer vidas humanas, pero también la startup anhela reducir el tiempo que tarda actualmente realizar inspecciones a la mitad.

Mi bolsillo y la creación de comunidades empoderadas

Cada vez más proyectos mineros buscan rodearse de comunidades empoderadas a nivel financiero. De hecho, Nexa, en su búsqueda por reducir la tasa actual de dependencia con la minería, desarrollará un proyecto con Mi Bolsillo. Este aplicativo móvil que trabaja con inteligencia artificial y gamification, “ayuda a las personas a pasar por los procesos para poder prestarse dinero y acceder a créditos financieros de manera formal”, explica Cinthya Villar, CEO de la startup.

El 80% de los emprendores en Latinoamérica son informales y 1.9 mil millones de usuarios no pueden ser colocados en el sistema financiero por falta de historial crediticio, según Villar. Mi Bolsillo trabaja también con las comunidades para conseguir embajadores que promuevan el uso de la aplicación y lograr salud financiera en la población.