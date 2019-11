La empresa minera Minsur (perteneciente al Grupo Breca) dio a conocer una variación en las expectativas de producción y costos en la unidad de estaño de San Rafael, ubicado en el departamento de Puno, y su refinería de Pisco, en el departamento de Ica.

En los resultados trimestrales de la empresa Minsur refiere que, inicialmente, la producción de estaño refinado estaba contemplado en rangos de producción de 17,700 a 18,600 toneladas métricas finas (tmf). Ahora los niveles actualizados serán de 18,500 a 19,500 tmf. Esto significa un aumento de 4.8%

La empresa también señala un menor costo operativo (cash cost) por tonelada tratada en la mina San Rafael en el guidance (proyección) actualizado. Antes, el cash cost en una operación de estaño se encontraba entre US$ 70 y US$ 75 por tonelada tratada; y ahora se encuentran en niveles de US$ 65 a US$ 70 por tonelada.

Mina San Rafael

La empresa refiere que la operación San Rafael/Pisco registró un mejor desempeño en los primeros nueve meses de este año debido a que se tuvo un mayor volumen de concentrado procesado con respecto al 2018.

La compañía recordó que, en el primer trimestre del 2018, debió realizar mantenimientos en sus instalaciones de procesado de concentrado, por lo cual tuvo un menor volumen de concentrado.

La mina San Rafael es una operación subterránea de estaño localizada en la provincia de Melgar; realiza procesos de concentrado y flotación, y trabaja de manera integrada con la planta de refinado Pisco en Ica para la producción y venta de estaño refinado, con el cual se alcanza una pureza promedio de 99.95%.

Proyectos en crecimiento

En el último reporte financiero de la empresa en el tercer trimestre, Minsur refiere dos proyectos de expansión, que son las iniciativas de B2, un depósito de relave ubicado en Puno que apunta a tratar y recuperar estaño contenido; así como los trabajos en el proyecto cuprífero Marcobre en Ica.

Las perspectivas indican que, una vez que el proyecto B2 comience a operar, tendría un nivel de producción de 50,000 toneladas de estaño fino en concentrado anual. Se estima una vida de mina de 9 años y el capital de inversión se estima en unos US$ 200 millones.

Por su parte en Mina Justa en Ica se estima que una vez que entre en operación, hacia el año 2021, de obtenerse las aprobaciones respectivas, llegaría a producir unas 640,000 toneladas de cobre fino en cátodos; y otras 828,000 toneladas de cobre en concentrados al año. En esta mina se espera una vida de mina de 16 años.