Meta Platforms Inc, Google, de Alphabet Inc. y TikTok, de ByteDance Ltd., deben hacer frente a las reclamaciones en cientos de demandas federales que culpan a las empresas de crear adicción a las redes sociales entre los jóvenes, dictaminó un juez.

La jueza de distrito estadounidense Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, California, desestimó algunas de las demandas, que también se dirigen contra Snap Inc. y Discordia Inc., mientras que permitió que otras prosiguieran. Los numerosos casos se agruparon para que los supervise Rogers. En un fallo de 52 páginas emitido el martes, la jueza rechazó los argumentos de las empresas de que son inmunes a las demandas por daños personales en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Las plataformas de redes sociales se ampararon en esa ley federal para bloquear las demandas derivadas del contenido creado y publicado por los usuarios. Al mismo tiempo, Rogers desestimó las demandas de responsabilidad por productos defectuosos en las que se acusaba a las empresas de defectos de diseño, como publicar información sobre la ubicación de menores y no limitar cierto contenido. La jueza también criticó a ambas partes por un enfoque de "todo o nada" en sus argumentos legales, que según ella "no aborda suficientemente la complejidad de las cuestiones que enfrenta este litigio". LEA TAMBIÉN: ¡Cuidado! Google demanda a estafadores por malware que pretendía ser su IA Bard Ola de demandas Las empresas se enfrentan ahora a una avalancha de demandas en las que se las acusa de utilizar algoritmos para enganchar a adolescentes y adultos jóvenes a sus plataformas y provocarles ansiedad, depresión, trastornos alimentarios e insomnio. Los gigantes tecnológicos también se han visto afectados por decenas de demandas de distritos escolares que alegan que las plataformas han generado molestia pública. "La crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses es resultado directo del diseño intencional por parte de estos demandados de productos con características perjudiciales", señalaron los abogados de los demandantes en un comunicado. Dijeron que el fallo "repudia la afirmación exagerada e incorrecta de las Big Tech de que la Sección 230 o la Primera Enmienda deberían otorgarles inmunidad general por el daño que causan a sus usuarios". Google dijo que proteger a los niños en sus plataformas "siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo". LEA TAMBIÉN: Juguetes, postres y otros: cuando las tendencias de TikTok se vuelven rentables "En colaboración con especialistas en desarrollo infantil, hemos creado experiencias apropiadas para la edad de los niños y las familias en YouTube, y brindamos a los padres controles sólidos", dijo el portavoz José Castañeda en un comunicado. "Las acusaciones contenidas en estas demandas simplemente no son ciertas". Las demandas buscan una orden judicial para bloquear prácticas supuestamente dañinas por parte de los gigantes de las redes sociales, además de daños y perjuicios. Decenas de fiscales generales estatales se unieron el mes pasado para presentar su propia demanda alegando que los propietarios de las plataformas explotan a los niños con fines lucrativos y les ofrecen contenido nocivo. La idea de que las empresas de redes sociales asuman su responsabilidad por el daño potencial que sus productos causan a los jóvenes saltó a la palestra a finales de 2021, cuando Frances Haugen, ex empleada de Meta, denunció la existencia de documentos sobre operaciones internas. LEA TAMBIÉN: Guerra Israel-Hamás dispara la desinformación en las redes