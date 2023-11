La creatividad del peruano es muy grande y así lo ha demostrado en varias ocasiones, sobre todo en momentos críticos como este, en que nuestra economía sufre por causa de la recesión y la falta de empleo. Sin embargo, existe una población que lejos de rendirse busca un nicho en el mercado comercial y es así que nacen nuevas oportunidades de emprendimiento.

Las redes sociales es un gran aliado para muchos comerciantes y gracias a estas plataformas se ha conocido la llegada de productos muy novedosos y que los comprados no se resisten en adquirirlos.

La fiebre por los patitos Kawai

Estos accesorios llegaron cerca a septiembre y rápidamente crecieron en sus ventas. Cada día, eran más las personas que adquirían estos accesorios y poco a poco se convirtieron en el “negocio redondo”. En el Centro de Lima empezaron a costar 2 soles, luego de algunas semanas se vendía dos por 5 y ahora en otros mercados de la capital llegan a costar 6 soles.

Este negocio, que se hizo muy viral en TikTok, rápidamente pegó en el Perú y se convirtió en un gran nicho para incrementar las ventas.

Los patitos Kawai se pusieron de moda y son el furor de muchos.

Aldo Argüedas es un vendedor de estos patitos Kawai. Él todos los días se coloca en el puente de Mega Plaza en Independencia y contó para nuestro medio que la venta más grande que ha tenido fue para el 31 de octubre, justo para la fiesta de Halloween, logrando vender cada patito a 5 soles. Según comentó, vendió cerca de 40 accesorios y haciendo un cálculo ganó 200 soles. Luego, otros días, alcanzó a vender 50, 80 y hasta 120 soles por estos patitos.

Hay que tener en cuenta que una bolsa de 100 patitos cuesta al rededor de 150 soles en el Mercado Central. Para hacer más atractivo este producto, muchos comerciantes le colocan ropa, gorros, lentes y así también elevan el costo.

Fresas con crema

Los dulces es algo que muchos no pueden resistirse y un negocio que está “dando la hora” es la venta de fresas con crema. Desde varias semanas podemos ver cómo muchas personas instalan sus mesas para vender este producto que oscila entre los 3 soles y 5 soles. Esta corriente que se hizo viral en TikTok rápidamente llegó a Lima y muchas personas no dudaron en emprender con este nicho de negocio.

Para hacer más atractivo este postre, usan los llamados topin que son lentejitas de chocolate, wafer, fosh y frutas adicionales para darle mayor consistencia a este producto. En los diversos distritos en Lima Norte, Sur, Este, es una sensación este manjar para el paladar.

Pese a la temporada y el frío, las personas no dudan en comprar este postre, sobre todo los niños que esperan en las salidas de los colegios para probarlos. El secreto de este producto es hacer la crema de manera casera utilizando las fresas en almíbar. De acuerdo a la información recabada, una vendedora de crema con fresas puede llegar a ganar hasta 70 soles al día con una inversión de 25 a 30 soles.

Conoce más sobre este emprendimiento que rápidamente se ha convertido en el favorito de muchos.

Pop It Pro

Este juego de burbujas ahora llegó de manera electrónica, lo cual hace más divertido y lúdico este accesorio en el que muchos lo relacionan como una forma didáctica para salir del estrés y la ansiedad. Según las importadoras, este juego puede llegar a costar 10 a 12 soles, para que el comerciante lo venda hasta en 30 soles. Situación que no es ajena en algunos mercados de Lima, ya que muchos se han arriesgado a venderlos a ese precio y sí les ha resultado.

De acuerdo a los vendedores, este juego sensorial mantendrá a los niños ocupados durante horas. El diseño es duradero y es perfecto para viajar. Tienes que hacer estallar todas las burbujas encendidas tan pronto como aparezcan, y luego presiona el botón grande en la parte posterior para restablecer las burbujas antes de que se acabe el tiempo. Al día, un vendedor de estos juegos puede llegar a ganar hasta 100 soles.

Para el economista Alejandro Indacochea, es importante darle un valor a estos pequeños comerciantes porque son un ejemplo a seguir y de lucha, sobre todo cuando Perú ha entrado en recesión.

pop it se han convertido en los favoritos de grandes y pequeños.

“Es la necesidad que crea estos espacios de negocios. A pesar de ser el sector más afectado por las faltas de oportunidades, es el que sabe salir adelante sin esperar medidas del Estado. Este sector es el que realmente está sintiendo la recesión del país por las faltas de oportunidades, pero es el que sale a lucharla todos los días. Si crean ideas de negocio desde la informalidad, imagínate todo lo podrían hacer si son formales”, explicó para Gestión el especialista.

“Este sector es el que se ha acomodado a la recesión, es el que pone y fija un precio en el mercado y la gente ha accedido a sus demandas, entonces estamos viendo que hay una oportunidad, un positivismo en la economía del país y que es justamente este grupo los que reactivan e inyectan a la economía”, agregó.

Una de las características que el economista resaltó de los comerciantes que aprovechan las tendencias en redes sociales para hacerlas un negocio, es que suelen ser muy sensitivos, quiere decir que ellos saben que esto solo es por un tiempo y que luego rápidamente deberán cambiar de rubro para seguir fortaleciendo sus negocios.

TikTok: el aliado en estas tendencias

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más aliadas para los emprendimientos, al ser un contenido lúdico y muy visual, causa un efecto potente en el consumidor, sobre todo porque rápidamente se viraliza un contenido y llegar a hacer “muy famoso” a un emprendimiento.

Tiktok.

Rober Aphang, profesor de la carrera de Administración y Marketing de la universidad Esan, sostiene que las redes sociales siempre serán un gran aliado para cualquier emprendimiento, pero es TikTok una de las plataformas con mayor alcance. Esto genera que los emprendedores puedan mostrar sus productos a través de videos dinámicos, haciendo más acogedor su servicio.

“Las redes sociales es un gran espacio para todo emprendedor, si tu negocio no cuenta con una red social es como si no existiera. Las tendencias es un marcador de lo que puede funcionar o no en el mercado, por eso por precaución es mejor ir de a pocos. Empezar a entender el negocio desde una perspectiva media positiva e ir lentamente. Lo que ha sucedido con los patitos Kawai, los postres y otros juguetes es solo temporal. Hay que entender que es una tendencia ahora, mañana puede ser otras cosas y todo es cambiante”, expresó para Gestión.

“Lo importante es sacarle el jugo a estos emprendimientos, buscar nuestro mercado, a quién va dirigido y darle hasta donde se pueda. No llenarse de mercadería, sino ir de a pocos porque las tendencias suelen cambiar y la idea es ganar, no perder”, enfatizó.

