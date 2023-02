Una nueva ventana se abre para los usuarios en el mundo digital. De los mismos creadores de Instagram, llega Artifact, un aplicativo que funciona como un gestor de noticias y que mezcla lo mejor de la Inteligencia Artificial (IA) para el aprendizaje automático y las redes sociales más populares. La gran pregunta es, ¿podrá dar la talla contra su principal competidor, el gigante Twitter?

En el 2018, Kevin Systrom y Mike Krieger , fundadores de Instagram, abandonaron el proyecto en manos de Mark Zuckerberg tras su venta por US$ 1,000 millones, y algunos enfrentamientos de por medio. Luego de estar alejados por un tiempo del ojo público, los fundadores vuelven para poner el foco en un nuevo proyecto que busca entrar en el mercado como la gran competencia de Twitter, recientemente comprado por el dueño de Tesla, Elon Musk.

Así, se creó el app Artifact, un aplicativo que se encuentra constituido con base en la Inteligencia Artificial para proveer de contenido y autocontrolar las informaciones de los usuarios en la red social.

En esa línea, el app, que utiliza el aprendizaje automático que otras redes sociales utilizan, como Tiktok, llega para entrar en la pugna por la audiencia consumidora de noticias en línea, al mismo estilo que Google Reader y Twitter.

Un Tiktok de textos

Durante la primera etapa desde su lanzamiento en fase Beta, el aplicativo se ha mostrado como un Tiktok de textos, que recomienda contenidos de medios de comunicación, pero sin entrar en las llamadas ‘burbujas de filtro’ , esas que establecen parámetros para definir lo que puede interesarle o no al usuario.

Artifact, en cambio, abre sus puertas a contenidos de todo tipo, pero sin desvirtuar los objetivos del usuario. Por ejemplo, tiene la capacidad de mostrar notas informativas de The New York Times, pero también de medios de comunicación independiente. En esa línea, el app se adapta de una manera natural con el usuario, tal como lo hace el mismo Tiktok con los videos que muestra en el feed.

Artifact busca convertirse en un aplicativo que pueda llevar a cabo de forma natural el aprendizaje automático.

Según los primeros usuarios, en la pantalla de inicio del aplicativo se encuentran los contenidos compartidos por gente o medios de comunicación con los mismos intereses.

También hay un apartado para los mensajes privados de otros usuarios y recomendaciones con base en los patrones de búsquedas anteriores.

¿Qué dicen los creadores?

Del dúo creador de Instagram, Kevin Systrom accedió a una entrevista por Platformer, en la cual contaron cómo ven el panorama del futuro de los aplicativos y con qué intenciones ingresa Artifact al mercado de las redes sociales con el uso de IA.

“Vi ese cambio y pensé, oh, ese es el futuro de las redes sociales. Estos gráficos no conectados; estos gráficos que se aprenden en lugar de crearse explícitamente. Y lo que me resultó más gracioso fue que, mientras miraba a mi alrededor, me preguntaba: ¿Por qué no sucede esto en todas partes en las redes sociales? ¿Por qué Twitter todavía se basa principalmente en el seguimiento? ¿Por qué también lo hace Facebook?”, señaló Systrom.

Por estos motivos, y en medio de la reciente fama del Chat GPT, Artifact tiene la tarea de generar verdadero interés entre el público. Una tarea a la que se adhiere la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, hoy en boca de la comunidad tecnológica.

A ello, se agregan retos relacionados con el control sobre el posible ingreso de publicidad y el incipiente mercado de los gestores de contenidos de noticias en el último tiempo.