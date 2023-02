El gigante de la electrónica con sede en Tokio le habría dicho a un socio proveedor que reducirían los pedidos de paneles de visualización, según las personas, que pidieron no ser nombradas porque la información no es pública. La compañía ahora planea enviar alrededor de 1.5 millones de unidades entre abril y marzo del próximo año, agregaron, aunque esa cifra podría estar sujeta a cambios en respuesta a la demanda.

Los consumidores a nivel mundial se han adaptado a la realidad virtual con menos rapidez de lo que se estimaba inicialmente, frenados en parte por la falta de artículos que puedan mostrar la tecnología. Tras caer en 2022, se prevé que los envíos mundiales de dispositivos de realidad virtual y aumentada crezcan un 32% a 12.8 millones de unidades este año, según estimaciones de IDC. Quest, de Meta Platforms Inc., domina actualmente el mercado con una participación de casi 85%. Sony no figura entre los cinco principales proveedores y su PSVR de primera generación no ha logrado asegurar ni siquiera una participación del 1%.

Sony comenzó a aceptar pedidos anticipados del PSVR2 por invitación en noviembre, pero pronto flexibilizó las condiciones para que cualquiera que quisiera comprar el dispositivo pudiera pedir uno. El PSVR2 funcionará solo con la consola PlayStation 5 de Sony, cuyo precio inicial es de US$ 399. El dispositivo tiene un precio de US$ 549. A menos de un mes del lanzamiento del PSVR2, la mayoría de las tiendas aún aceptan pedidos anticipados sin lista de espera.

Sony pronosticaba que los juegos de lanzamiento como Horizon Call of the Mountain atrajeran una fuerte demanda, dijo una persona familiarizada con el asunto, pero el precio del nuevo hardware puede haber mitigado el apetito del consumidor.

Un portavoz de Sony declinó comentar, ya que la compañía no habla sobre su inventario de productos.

El costo del nuevo dispositivo y la incompatibilidad con otras consolas probablemente lo limitarán a un nicho de mercado, según analistas. A diferencia de Meta, que ha invertido mucho para que la realidad virtual sea más asequible y alcanzable, la oferta de Sony se considera un esfuerzo por mantener su presencia en el segmento de la realidad virtual en lugar de expandirlo realmente a nuevas audiencias.

“La PSVR2 no será más que un accesorio caro para la PS5″, comentó Damian Thong, analista de Macquarie Capital.

Los dispositivos de realidad virtual han sido durante mucho tiempo la promesa de la próxima frontera de crecimiento para el hardware y los servicios informáticos, atrayendo el interés de Google, de Alphabet Inc,. y Apple Inc. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg , le dio un giro a la marca Meta para señalar su compromiso con la creación de un metaverso de realidad virtual, pero algunos de los proyectos de metaverso más exitosos hasta la fecha, como Reality, del fabricante japonés de juegos móviles Gree Inc., no son compatibles con esos dispositivos.