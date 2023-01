Así lo indicó Paulina Pastusiak, gerente general de la compañía, quien refirió que esta cerró el 2022 con 46,000 usuarios residenciales, lo que representó un crecimiento de 300% respecto al cierre del 2021.

Ahora Nubyx prevé alcanzar los 120,000 usuarios al cierre del 2023. “Hay buenas oportunidades en el mercado peruano, pues hay una gran brecha digital. Todavía el 50% de hogares aún no tiene acceso a Internet fijo, por lo que hay mucho por hacer en los próximos años”, subrayó Pastusiak.

La ejecutiva explicó que la estrategia no solo es llegar a los hogares donde aún no cuentan con el servicio de Internet fijo, sino también ganar mercado a los clientes de otros operadores que aún no tienen la tecnología de fibra óptica.

“Nosotros ofrecemos solo fibra óptica pues es la tecnología de mayor preferencia, ya que ofrece mejor calidad, con una mayor velocidad y estabilidad de Internet”, remarcó Pastusiak.

Actualmente el 70% de los usuarios de Nubyx se encuentran en Lima (en distritos como Ate, Chorrillos, Barranco, Surquillo, entre otros) y el 30% en provincias (Ica, Cusco y Arequipa).

Nubyx reportó ingresos por Internet residencial de S/ 15 millones en el 2022. Para este año, la previsión es llegar a una facturación de S/ 30 millones, estimó la ejecutiva.

LEA TAMBIÉN: Servicio de Internet fijo: ¿todavía hay espacio para crecer en este mercado?

Según estadísticas del Osiptel, al cierre del tercer trimestre del 2022, Nubyx (Fiberlux) es el quinto mayor operador de internet fijo vía fibra óptica a nivel nacional, con el 3.1% de participación de mercado, detrás de Movistar (40.9%), Win (24.8 %), Claro (14.2 %) y Wow (8.2%). “Para este año tenemos como meta llegar al cuarto lugar y luego acercarnos a los competidores más grandes”, sostuvo Pastusiak.

La compañía espera lograr llegar este año a todos los distritos de Lima e incursionar a más ciudades de provincia como Huancayo, Piura, Trujillo, entre otras.

Nubyx también tiene previsto ampliar su equipo humano. “Para destacar en el mercado debemos contar con más personal técnico y administrativo, para así dar una buena atención al cliente”, subrayó la ejecutiva.

Otra estrategia de la compañía, agregó Pastusiak, será buscar alianzas comerciales con empresas de streaming, como Disney y Netflix, para lanzar paquetes promocionales que integren ambos servicios.

El dato. Un reporte de Osiptel destaca que cada vez más familias acceden a los beneficios de la fibra óptica en el Perú. Al cierre del tercer trimestre de 2022, se reportaron 1′023,605 conexiones de internet fijo con esta tecnología, lo que representó un avance del 81.4% respecto al tercer trimestre de 2021. La fibra óptica ya representa el 38% de participación entre todas las tecnologías usadas en Internet fijo. Hace un año su participación era del 29%.

LEA TAMBIÉN: Win incorporará servicio de línea fija para competir en ofertas de tríos y aumentar su participación